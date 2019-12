"Ik had al verwacht dat de stap van Ajax niet supergroot zou zijn"

Frenkie de Jong noemt 2019 een 'bijna perfect' jaar.

De middenvelder maakte indruk met in de , won de en TOTO , verdiende een droomtransfer naar , dwong in korte tijd een vaste basisplaats af bij zijn nieuwe club en plaatste zich tussendoor met het ook nog voor het EK. Alleen de uitschakeling in de halve finale van het miljardenbal is voor hem een smet op een mooi jaar. "Als je terugkijkt, is het een krankzinnig jaar, ja", zegt De Jong met een lach in gesprek met De Telegraaf .

De 2-3 nederlaag in eigen huis tegen doet nog steeds zeer bij De Jong. "De laatste seconden van de halve finale tegen Spurs hebben wel lang door mijn hoofd gespookt", vertelt de Barcelona-middenvelder.

"De uitschakeling voelt nog steeds onrechtvaardig en onnodig. Ons goede spel en de klinkende overwinningen bij , en uit bij Spurs hadden we moeten bekronen met de Champions League-finale. Dán was 2019 in één woord 'perfect' geweest, want niemand dacht dat een Nederlandse ploeg ooit nog zo ver zou kunnen komen."

De Jong heeft zich zonder problemen in de basis gespeeld onder trainer Ernesto Valverde. Hij kwam dit seizoen in alle wedstrijden in actie, waarvan de meeste duels als basisklant. "Ik had al verwacht dat de stap van Ajax niet supergroot zou zijn", reageert De Jong.

"Ik weet welk niveau we vorig seizoen hebben gehaald. Hier loopt nog meer kwaliteit, speel ik met nog grotere spelers, van wie een aantal door hun uitzonderlijke kwaliteiten natuurlijk heel bijzonder is, zoals Lionel Messi, Luis Suarez en Sergio Busquets. Ondanks die grote namen heb ik nooit getwijfeld of ik de stap wel aan zou kunnen."

De Jong erkent dat hij bij Barcelona nog niet zijn stempel heeft weten te drukken zoals hij dat deed onder Erik ten Hag bij Ajax. "Af en toe heb ik mijn kwaliteiten laten zien, maar over het algemeen kan het een stuk beter. Ik ben nog niet zo dominant als bij Ajax", vertelt de dertienvoudig Oranje-international.

Lees beneden verder

Waar hij in Amsterdam als controlerende middenvelder speelde, staat hij bij Barcelona vaak links- of rechtshalf. "Ook op deze positie moet ik meer goals maken en assists geven. De échte wil om te scoren, moet ik nog krijgen. Dat vraagt enige aanpassing en dus tijd. Ook bij Ajax had ik nog kunnen leren, want als voetballer ben je nooit uitgeleerd. Maar hier bij Barça zie ik soms kleine dingen die me nog veel wijzer maken, ook hoe ik op acties van mijn medespelers moet anticiperen."

Het maakt de 22-jarige De Jong weinig uit dat hij bij Barcelona niet op zijn favoriete positie speelt. Valverde kiest vaker voor Sergio Busquets voor het hart van de verdediging.

"Mijn veelzijdigheid is een voordeel, zoals de trainer zegt. Ik speel nu vooral links op het middenveld, ook omdat Arthur geblesseerd is. Ik ben deze eerste maanden vooral blij dat ik heel veel speel en dat ik op het middenveld sta. Het is wel Barcelona waar we over praten", aldus De Jong.