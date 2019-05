"Ik glimlach om de reactie van PSV, mijn eerste bod bedraagt 21 miljoen"

Steven Bergwijn werd in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst in verband gebracht met een transfer naar en was reageerde niet lang daarna op de geruchten door ze naar het rijk der fabelen te verwijzen. De manier waarop de Eindhovenaren omgaan met de speculatie over de toekomst van de aanvaller bevreemdt Henk Spaan echter, aangezien hij denkt dat de club de geruchten ook in zijn voordeel had kunnen gebruiken.

"Ik zag een tweet met een uitspraak van John de Jong, technisch directeur van PSV. 'Wij verkopen Steven Bergwijn NIET aan Ajax. Niet voor dertig miljoen, niet voor veertig, niet voor vijftig, zestig, zeventig miljoen of nog meer. Het antwoord blijft: NEE.' Het gebruik van de hoofdletters is significant", schrijft hij in Het Parool . "PSV stelt zich loeihard op, tot vreugde van de achterban."



De columnist wijst er echter op dat de berichten over Bergwijn ook in het buitenlands zullen zijn gelezen en hij noemt met name als club die zou kunnen profiteren. I Nerazzurri zouden op dit moment de meest serieuze andere gegadigde zijn voor de komst van Bergwijn: "Nu ben ik de technisch directeur van Inter en iemand leest me dit bericht voor."



"Ik glimlach om de emotionele liquidatie van een bieder door de verkopende partij. In plaats van de prijs op te drijven door een paar keer van Amsterdam naar Milaan te wijzen en weer terug, verzwakt PSV zijn onderhandelingspositie", stelt Spaan. Hij denkt dan ook dat PSV hiervan de nadelen zou kunnen ondervinden aan de onderhandelingstafel: "Mijn eerste bod namens Inter bedraagt 21 miljoen."