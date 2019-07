"Ik geloof dat Bergwijn nu klaar is voor de volgende stap in zijn carrière"

Het is de vraag waar de toekomst van Steven Bergwijn ligt. PSV is bereid om voor het juiste bedrag afscheid te nemen van de 21-jarige aanvaller.

Onder meer , en zouden voor Bergwijn in de markt zijn. Voor Sky Sports is het een aanleiding om een profiel van hem te maken, waarin onder meer zijn moeder Bianca en voormalig jeugdtrainer Edwin de Wijs aan het woord komen.



Ajax werd de afgelopen tijd het vaakst genoemd als mogelijke nieuwe club voor Bergwijn, die de Amsterdammers in 2011 op jonge leeftijd verliet. "Het is zolang geleden en er al zoveel over gezegd", reageert zijn moeder. "Steven heeft heel hard gewerkt om te komen waar hij nu is. Het vele reizen en trainen was altijd met één doel, hij heeft alles in zijn leven om dezelfde reden gedaan: vanwege de liefde voor het spelletje."



De Wijs, tegenwoordig assistent-trainer bij het beloftenteam van de Eindhovenaren, kan zich nog scherp voor de geest halen hoe hij Bergwijn leerde kennen in de jeugd van . "Ik zag een jongen die ontzettend veel talent had. Het was duidelijk dat hij enorm van het spelletje genoot, terwijl hij geweldige technische en tactische kwaliteiten had voor iemand van pas veertien jaar oud. Het grootste talent van Steven is dat hij iedere dag keihard werkt om een betere speler te worden. Naast een hele getalenteerde speler, is hij een fantastisch persoon met een heel groot hart."



"Het zegt genoeg dat ik, als jeugdtrainer, nog steeds geregeld contact heb met Steven. Hij heeft een geweldige techniek, gecombineerd met snelheid. Dat maakt Steven een speciale en waardevolle speler in de ", vervolgt De Wijs. "Steven heeft zichzelf fantastisch ontwikkeld en is een van de beste spelers in de Eredivisie geworden. Ik geloof oprecht dat hij nu klaar is voor de volgende stap in zijn carrière. Steven kan de komende jaren op topniveau een belangrijke speler worden, denk ik."