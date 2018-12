"Ik geloof dat Ajax kans maakt om de Champions League te winnen"

Royston Drenthe is zeer positief over de kansen van Ajax in de tweede ronde van de Champions League tegen Real Madrid, zijn oude werkgever.

De routinier van Sparta Rotterdam speelde tussen 2007 en 2010 in totaal 46 keer voor Real Madrid, de club die maandagmiddag uit de koker kwam als tegenstander voor Ajax in de achtste finales. Een 'interessante loting', zegt Drenthe. "Omdat ik kansen zie voor Ajax."



De geboren Rotterdammer merkt op dat Ajax in goeden doen is en Real Madrid 'niet zo'. "Dit is voor Ajax het ideale moment om Real uit de Champions League te knikkeren", concludeert hij. Drenthe zegt als 'echte Rotterdammer' objectief naar andere clubs te kijken en ziet dat Ajax er goed voor staat. "Sterker: zij zijn de jongens die het voor 'ons' doen in Europa, zij laten het voor Nederland zien. Daar kun je alleen maar heel veel respect voor hebben."



Met de mix van 'jong en oud' zou Ajax het Real Madrid lastig kunnen maken, voorspelt Drenthe. Hij sluit zelfs niet uit dat de Amsterdammers nog een heel stuk verder komen in de Champions League. "Ik ga niet roepen dat Ajax de Champions League wint", benadrukt Drenthe. "Maar eerlijk? Ik geloof wel dat ze een kanshebber zijn, ja. Kijk, ik ben een jongen die kan genieten van fantastisch voetbal. Door welke club dat ook gespeeld wordt. En Ajax speelt gewoon fantastisch voetbal."



Emilio Butragueño, directeur public relations van Real, spreekt op de website van de Koninklijke respectvol over Ajax. "Ze hebben een fantastische speelstijl: ze zijn graag aan de bal en denken offensief, een beetje zoals wij doen. De strijd om de controle over de wedstrijd en over de bal kan een van de sleutels zijn om de wedstrijd te winnen. Ze zullen heel gemotiveerd zijn en wij moeten beseffen dat het lang geleden voor ze is dat ze zich plaatsten voor de knock-outfase. Zeker voor eigen publiek zijn ze erg sterk. Het wordt een grote uitdaging."