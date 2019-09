"Ik ga vooral luisteren naar de KNVB, mijn keuze wordt een gevoelsding"

Sergiño Dest beleeft dit seizoen een stormachtige doorbraak bij Ajax.

Inmiddels wordt zijn naam veelvuldig in verband gebracht met een interlandcarrière bij het . De jongeling speelde zijn jeugdinterlands echter voor de vertegenwoordigende teams van de Verenigde Staten en maakte onlangs ook tijdens een oefenduel zijn debuut voor de Amerikaanse A-ploeg. Vanwege het vriendschappelijke karakter van die wedstrijd kan hij nog wel de overstap maken naar Oranje.

De achttienjarige rechtsback zal binnen afzienbare tijd in gesprek gaan met de KNVB over zijn interlandtoekomst, zo bevestigt hij zondagavond tegenover VTBL . "Die meeting komt er wel binnenkort aan en dan ga ik vooral luisteren. Het wordt een gevoelsding. Ik ga naar de voor- en nadelen kijken en dan zie ik wel wat het beste is voor mijn toekomst", vertelt hij zonder alvast een tipje van de sluier op te lichten.

Als de in Almere geboren Dest, die vanwege zijn Amerikaanse vader speelgerechtigd is voor de Verenigde Staten, inderdaad voor een interlandloopbaan in het oranje kiest, zal hij gaan samenspelen met Steven Bergwijn.

De aanvaller was zondag tijdens de topper tussen en de directe tegenstander van het talent: "Ik denk niet dat hij iets gevaarlijks heeft gedaan of heeft gescoord. Ik denk niet dat ik een slechte indruk heb gemaakt. Hij speelt in het Nederlands elftal, je ontwikkelt je door tegen betere spelers te spelen. Dan kun je je ook meten", vertelt hij over zijn duels met Bergwijn.

Ajax kwam dankzij een doelpunt van Quincy Promes nog wel op voorsprong in Eindhoven, maar moest na een goal van Donyell Malen toch genoegen nemen met een gelijkspel. Wat Dest betreft had zijn ploeg het meest recht op de drie punten: "Zij hebben wel kansen gecreëerd, maar wij ook. Wij hadden het meeste balbezit, dus vind ik wel dat wij hadden moeten winnen vandaag. PSV loerde op onze fouten."