"Ik ga met mijn gezin praten en bepalen of we bij PSV willen blijven"

Daniel Schwaab is dit seizoen opnieuw een vaste waarde bij PSV. Het is echter de vraag of de verdediger ook komend jaar actief zal zijn in Eindhoven.

De Duitser is er zelf nog niet helemaal uit, maar de aanstaande interlandperiode biedt hem de mogelijkheid om eens goed na te denken over zijn toekomst. "Ik heb nu wat tijd om met mijn gezin te praten", vertelt hij na de wedstrijd tegen voor de camera's van Omroep Brabant.



Koploper ontsnapte op bezoek bij VVV aan puntenverlies door een late treffer van Hirving Lozano. Ook Schwaab vond het geen overtuigende wedstrijd van de lijstaanvoerder. "Het was echt heel spannend, misschien iets te spannend", aldus Schwaab. "Het was een vechtwedstrijd vandaag. Met die wind, het kunstgras en de sterke mannen van VVV. We hebben er alles aan gedaan om te winnen en dat is gelukt dankzij onze mentaliteit."



De dertigjarige verdediger is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en het is nog de vraag of Schwaab in Eindhoven blijft. "Ik ga met mijn gezin kijken wat mogelijk is en bepalen wat we willen. En dan zullen we zien wat daar uitkomt. Nee, ik weet het echt nog niet", oppert de verdediger, die hoopt dit seizoen zijn tweede landstitel met de Eindhovenaren te pakken.



Schwaab kijkt dat ook uit naar het uitduel met over twee weken. "Iedereen hoopt dat het een mooie wedstrijd gaat worden. We zijn in een goede positie en hebben nu een rustige week. Veel spelers zijn weg met hun nationale ploeg en daarna gaat de focus op de wedstrijd van zondag (31 maart, red.)." Naast de landstitel van vorig seizoen pakte Schwaab met PSV in 2016 ten koste van ook de Johan Cruijff Schaal.