"Ik ga Barcelona verlaten en heb ook aanbiedingen uit het buitenland"

Denis Suárez gaat definitief vertrekken bij Barcelona nadat hij afgelopen maanden al werd uitgeleend door de Catalaanse grootmacht.

De middenvelder laat aan onder meer Sport weten dat hij de Catalaanse grootmacht zal verlaten en mogelijk gaat spelen bij het geïnteresseerde , de club waar hij tot 2011 actief was. "Ik ga verlaten en Celta is inderdaad een optie", zo wordt de 25-jarige Spanjaard geciteerd.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik op een dag voor Celta zal voetballen, maar ik weet zelf niet wanneer", vervolgt de middenvelder zijn relaas. "Ik heb ook aanbiedingen uit het buitenland, maar mijn voorkeur is om in LaLiga actief te blijven. Ik wil sowieso in Europa blijven voetballen, maar er zijn inderdaad ook andere mogelijkheden", aldus Suárez, die graag in beeld wil blijven voor de nationale ploeg.



Onder meer zou ook azen op de middenvelder, aangezien trainer Marcelino gecharmeerd is van de kwaliteiten van Suárez. Naar verluidt zou de salariseisen van de middenvelder voorlopig een deal met Valencia in de weg staan. Suárez werd het afgelopen halfjaar door gehuurd van Barcelona, waarbij de Londenaren een optie tot koop hadden bedongen.



Bij Arsenal kon Suárez, mede door blessureleed, echter niet imponeren. "Ik moet mijn ritme weer vinden en wil me weer een voetballer voelen die vaak minuten maakt. Ik hoop dat ik in de komende weken iets meer te weten kom. Het belangrijkste is het sportieve aspect. Dat is veel belangrijker dan het financiële plaatje", aldus Suárez, die nog twee jaar vastligt in het Camp Nou.