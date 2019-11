"Ik ga Balotelli niet oproepen om een statement te maken tegen racisme"

Mario Balotelli heeft het volgens bondscoach Roberto Mancini niet verdiend om opgeroepen te worden voor de nationale ploeg van Italië.

De spits van Brescia was de afgelopen weken veelbesproken omdat hij slachtoffer werd van racisme in de wedstrijd tegen Hellas Verona en als reactie hierop van het veld liep. Mancini heeft er geen moment aan gedacht om de 29-jarige spits op te roepen om een statement te maken tegen racisme.

Balotelli keerde in 2018 terug in de nationale ploeg na een afwezigheid van vier jaar. Sinds het 1-1 gelijkspel tegen Polen in september zat de spits niet meer bij de selectie van de nationale ploeg. Mancini wil meer van Balotelli zien en hij zal hem dan ook niet zomaar oproepen. "Ik houd van Mario en werkte al met hem samen toen hij nog een tiener was. Hij is nog altijd jong en heeft het voetbal veel te bieden. Voor mij is het belangrijk hoe iemand zijn vorm is voordat ik hem oproep. Dat is dan omdat hij het verdient en hij ons kan helpen", aldus Mancini in de Italiaanse media.

Lees beneden verder

Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, zei in een interview met La Gazzetta dello Sport dat het een 'fantastische boodschap naar de rest van de wereld' zou zijn als Balotelli opgeroepen zou worden. Mancini gaat daar niet in mee. "Na wat er gebeurd is had ik hem op kunnen roepen, zoals Gravina voorstelde. Maar ik denk dat het beter is om hem op te roepen wanneer hij dat verdient, niet om een boodschap uit de dragen. Hij krijgt nog genoeg kansen."

Italië neemt het deze interlandperiode op tegen Bosnië-Herzegovina (vrijdag) en Armenië (maandag) in het kader van de EK-kwalificatie. De ploeg van Mancini heeft zich al verzekerd van deelname aan het EK van volgend jaar.

Ook Spanje, België, Rusland, Polen en Oekraïne hebben hun EK-ticket al bemachtigd. Het voegt zich bij dat rijtje als er zaterdag minimaal een punt wordt gepakt tegen Noord-Ierland.