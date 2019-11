"Ik durf om een pizza te wedden dat Pogba terugkeert bij Juventus"

Paul Pogba zal ooit terugkeren bij Juventus, zo verzekert Javier Ribalta.

De voormalige hoofdscout van zowel als denkt niet dat t he Red Devils Pogba kunnen behouden, zeker niet als het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer er niet in slaagt om zich te plaatsen voor de . Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Italiaanse kampioen.

"Zonder Champions League-voetbal is het voorbestemd dat Paul Manchester United zal verlaten", concludeert Ribalta in een onderhoud met Tuttosport . De scout weet dat Juventus in de afgelopen periode ook in verband is gebracht met Kylian Mbappé, João Félix en Erling Braut Haaland, maar Pogba heeft volgens hem de beste papieren om een contract te tekenen in Turijn. "Het zijn stuk voor stuk moeilijke transfers, maar ik zou met een vriend om een pizza wedden dat Pogba terugkeert bij Juventus."

Pogba liet in de meest recente transferperiode weten dat hij een 'nieuwe uitdaging elders' niet uit de weg zou gaan. "Er is hier veel over gezegd, maar de toekomst zal het uitwijzen. Het vraagteken zal voorlopig niet verdwijnen. Maar, zoals ik al eerder heb aangegeven, ben ik nu in Manchester. Ik heb veel plezier met mijn ploeggenoten en wil elke wedstrijd winnen. Ik geef altijd alles, als ik mag voetballen ben ik altijd op mijn best. Ik hou ervan, het is mijn beroep. Op het veld zal ik altijd honderd procent geven", liet Pogba onlangs optekenen in de Engelse media.

De Franse middenvelder werd ook meermaals gelinkt aan , daar trainer Zinédine Zidane een groot bewonderaar is van zijn landgenoot. Een deal met de Koninklijke kwam ook niet van de grond, al is het goed mogelijk dat Real volgend jaar terugkeert voor Pogba. Zijn contract bij Manchester United, dat hem niet wil verkopen, loopt door tot medio 2021, met de optie vanuit de club om er een jaar aan vast te plakken.

Pogba is vanwege een voetblessure pas in december weer inzetbaar.