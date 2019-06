"Ik denk niet: 'Van de Beek zou weleens op mijn plek kunnen gaan spelen'"

Marten de Roon vreest niet voor zijn plek bij het Nederlands elftal.

De middenvelder van Atalanta heeft bij Oranje stevige concurrentie gekregen van onder meer Donny van de Beek, maar De Roon maakt zich niet druk over zijn basisplaats. "Ik denk daar eerlijk gezegd niet heel veel over na", verzekert de Oranje-international.

"Ik heb ook genoten van , en van Donny die geweldig speelde en fantastische goals maakte", erkent De Roon in gesprek met de NOS. "Maar dan kijk ik als liefhebber en niet zo van: hij zou weleens op mijn plek kunnen gaan spelen. Dat komt bij Oranje pas en is bovendien aan de bondscoach."



"En aan de andere kant denk ik: 'Ik heb zelf ook geen slecht seizoen gedraaid, dus waarom zou ik moeten denken aan anderen?'. Ik kom hier met een positief gevoel naartoe." Bondscoach Ronald Koeman opteerde in de laatste interland voor een middenveld met De Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum.



Het speelt op donderdag 6 juni in Guimaraes de halve finale van de tegen Engeland. Als de ploeg van Koeman afrekent met Engeland, is op 9 juni Portugal of Zwitserland de tegenstander in de finale. Die landen spelen op 5 juni in Oporto de eerste halve finale.