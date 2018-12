"Ik denk niet dat Nijland nog eens gaat gokken met Doan"

Ritsu Doan wordt bij FC Groningen al maandenlang in verband gebracht met een uitgaande transfer bij de Trots van het Noorden. Mogelijk al in januari.

De Japans international werd onder meer gelinkt met CSKA Moskou en Newcastle United. Groningen gaf eerder al aan dat men niet gaat meewerken met een wintertransfer van Doan, die werd getaxeerd op ongeveer tien miljoen euro. Kees Kwakman verwacht echter dat Groningen bij een hoog bod op de spelmaker simpelweg niet kan weigeren.



"Als er weer tien miljoen wordt geboden voor Doan, dan is die echt weg, hoor. Ik denk niet dat Hans Nijland (algemeen directeur, red.) nog een keer gaat gokken, na dat bod van afgelopen winter, waar hij al zeven miljoen heeft laten lopen. Het is trouwens echt een heel goede speler", zegt de oud-voetballer bij FOX Sports over Doan, die nog tot medio 2021 vastligt.



Trainer Danny Buijs gaf eind november al aan te verwachten dat Doan komende zomer vertrekt. "Als er niks tussen komt, is hij volgende zomer sowieso weg. De vraag is of het niet al deze winter gebeurt. Ik hoop uiteraard op een paar maanden later, maar dat is niet aan mij", aldus de oefenmeester in gesprek met het Dagblad van het Noorden .