"Ik denk niet dat Memphis Depay bij Ajax mee kan"

Memphis Depay is in vorm en in het Champions League-duel van Olympique Lyon met Benfica (3-1) maakte hij zijn elfde treffer van het seizoen.

Johan Derksen is van mening dat de aanvaller in een goede vorm steekt, maar twijfelt er tegelijkertijd aan of hij een stap naar de absolute top moet maken.

"Voor het eerst in zijn carrière speelt hij structureel het hele seizoen goed en hij gedraagt zich behoorlijk. Hij is een volwassen prof geworden. Dat gezeur dat hij naar een echte grote club wil, vind ik weer een beetje overdreven. Ik vind dat hij bij een uitstekende club zit, want ik denk dat hij niet goed genoeg is voor de absolute top", zegt Derksen bij Veronica . Hij krijgt de vraag waarom hij dat denkt.

"Dat zit toch in zijn kwaliteiten. Ik denk niet dat hij bij mee kan. Omdat ik denk dat hij teveel individueel speelt, hij is geen teamspeler. Bij Ajax is de teamdiscipline hartstikke belangrijk. In het heeft hij een vrije rol en dat doet hij hartstikke goed. Maar ik zie hem niet bij of schitteren. Een Hakim Ziyech vind ik geraffineerder, met zijn passing", stelt de analist. Wim Kieft denkt er iets anders over dan Derksen.

"Als ik hem in het Nederlands elftal zie spelen, denk ik: het zit er wel in. Er komt een EK aan en dat is een geweldig podium", reageert Kieft. "Die eerste stap is niet de goede geweest, kon hij nog niet aan op die leeftijd. Hij was nog niet volwassen in zijn hoofd. Nu valt het een beetje samen. Je moet hem op een bepaalde manier benaderen en dat doen Ronald Koeman en zijn huidige coach (Rudi Garcia, red.) heel goed. Ik vind hem echt heel goed."