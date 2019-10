"Ik denk niet dat Mandzukic het antwoord is voor Manchester United"

Paul Ince gelooft niet dat Mario Mandzukic de oplossing is voor de problemen van Manchester United in aanvallend opzicht.

United verwacht dat een bod van tien miljoen euro voldoende zal zijn om de spits over te nemen van , dat geen problemen zou hebben met een afscheid van de Kroaat. Mandzukic zal naar verwachting een contract voor achttien maanden ondertekenen, tot de zomer van 2021, en een jaarsalaris van 4,4 miljoen euro ontvangen.

De 33-jarige aanvaller wordt gezien als een oplossing voor de aanvallende problemen, aangezien de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer gemiddeld niet meer dan één doelpunt per wedstrijd heeft gescoord sinds de openingswedstrijd tegen (4-0 winst). United verkocht deze zomer Romelu Lukaku zonder een direct vervanger aan te trekken, terwijl ook Alexis Sanchéz de club mocht verlaten.

"Ik denk niet dat Mandzukic het antwoord is", vertelt Ince in gesprek met de Mirror . "Ik het het gevoel dat je nooit je beste spelers krijgt in januari. Clubs verkopen hun beste spelers niet in januari."

"Dus wie ook gaat krijgen, het wordt een tussenoplossing. Als ze de jonge route willen volgen, moeten ze kijken naar jonge spitsen, niet naar Zlatan Ibrahimovic of Mandzukic."

Lees beneden verder

Mandzukic heeft dit seizoen nog geen minuut gespeeld voor Juventus en werd door trainer Maurizio Sarri buiten de -selectie gelaten. Sinds zijn overname van in 2015 kwam hij in 162 wedstrijden voor la Vecchia Signora de afgelopen jaren tot 44 doelpunten.

Manchester United staat momenteel twaalfde in de Premier League en kende de laatste wedstrijden de nodige problemen, ook in de . "Tegen hadden ze geen schot op doel - dat is beschamend .Drie zielige schoten tegen , dat is ook beschamend voor Man United."

Komende zondag wacht voor the Reds Devils i n de Premier League een thuiswedstrijd tegen , dat nog geen enkele keer punten verspeeld en royaal aan de leiding gaat. Midweeks is Partizan Belgrado de volgende tegenstander in de Europa League.