"Ik denk niet dat de volgende stop in de Premier League zal zijn"

Het is onwaarschijnlijk dat de volgende club van José Mourinho actief zal zijn in de Premier League, zo geeft de Portugees te kennen.

Mourinho werd in december door ontslagen. Zijn ontslag kwam na een reeks teleurstellende resultaten en een 3-1 nederlaag tegen was de druppel. De 56-jarige trainer won de en tijdens zijn tijd op Old Trafford, maar het bestuur en de fans van de club hadden meer van hem verwacht, nadat hij de won met en en landskampioenschappen met en .

Hij ziet zichzelf volgend seizoen terugkeren op de bank. "Ik ben terug in Londen, maar ik denk niet dat de volgende stop in de Premier League zal zijn", vertelt Mourinho in gesprek met DAZN . "De prijzen die ik in het verleden heb gewonnen zijn de garantie voor mijn toekomstige succes. Zelfs voor degenen die al het mogelijke doen om mijn prestaties te vergeten, is het niet mogelijk."

"De laatste prijs was de Europa League anderhalf jaar geleden, sommige mensen denken dat het twintig jaar geleden was. De laatste finale die ik speelde was acht maanden geleden, de -finale. Op dit moment bereid ik me voor op de toekomst. Ik heb niet het gevoel dat ik mijn tijd aan het verspillen ben, omdat ik bijna achttien jaar gewerkt heb zonder te stoppen. Je hebt meestal niet veel tijd om na te denken over wanneer of waar het fout ging. Deze maanden, toen ik niet in het voetbal werkte, was elke dag erg nuttig voor mij."

Op de vraag wat hij een potentiële nieuwe werkgever te bieden heeft, reageert Mourinho: "Ik zou kwaliteit, kennis, ervaring en grenzeloze ambitie brengen. Maar ik ben ook verschrikkelijk na een nederlaag, vreselijk met de mensen die minder ambitie hebben dan ik."

"Ze zeggen: 'José is een emotionele man, hij denkt zo veel aan anderen.' 'José de coach is pragmatisch, intelligent en dominant.' Ik hou van José als persoon, het is jammer dat mensen de coach beter kennen. Hoe zouden spelers me in één woord beschrijven? Sommigen zullen zeggen dat ik een klootzak ben. Waarom zouden ze mij kiezen? Om te winnen. Ik zou hen eigenlijk direct vragen: 'Als je wilt winnen, als de enige voorwaarde is dat je wint, dan kunnen we beginnen met praten.'"