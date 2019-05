"Ik denk gewoon niet dat Liverpool Coutinho weer nodig heeft"

Voormalig Liverpool-verdediger Mark Lawrenson ziet geen noodzaak in om Philippe Coutinho terug te halen naar de club als hij beschikbaar komt.

Het is de verwachting dat the Reds komende zomer de transfermarkt weer opgaan, ongeacht de uitkomst van het seizoen 2018/19. De ploeg is nog in de race voor zowel de titel in de Premier League als de eindzege van de , waarin woensdagavond de tegenstander is in de eerste halve finale-wedstrijd.

In gesprek met Goal reageert Lawrenson op de vraag op welke positie Liveprool zich zou moeten versterken: "Ik denk niet dat je kunt zeggen dat een team tekort komt op posities als ze 97 punten weten te behalen. Ze hebben overgepresteerd."

"Ze hebben misschien nog een linksback nodig om als back-up achter Andy Robertson te fungeren, maar centraal achterin en op de rechtsbackpositie zijn ze voorzien. Misschien hebben ze een beetje een meer aanvallende middenvelder nodig, of een nummer 10."

"Ik denk niet dat ze veel spelers zullen aantrekken. Ik verwacht niet meer dan maximaal twee of drie. We hebben ook gezien dat Klopp wacht tot de juiste speler beschikbaar is. Hij vindt het niet leuk om spelers te kopen om het kopen. De scouting is ongelooflijk belangrijk op dit niveau en zijn scouting van spelers was uitstekend."

Voormalig -speler Coutinho wordt de laatste tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League. Goal begrijpt echter dat de Braziliaan in Catalonië zou willen blijven, maar en behoren tot de clubs die zijn situatie bij Barcelona zouden volgen.

Op de vraag of Liverpool jacht moet maken op de speler waarvan ze in januari 2018 afscheid van namen, reageert Lawrenson: "Het is niet noodzakelijkerwijs dat bruggen worden verbrand, ik denk gewoon niet dat ze hem weer nodig hebben."

"Ik denk dat Coutinho de nummer één speler in het team moet zijn en daarom heeft hij de nodige problemen gekend bij Barcelona. Als Chelsea opeens zou zeggen geef ons honderd miljoen pond voor Eden Hazard, dan zou je hem in een oogwerk nemen. Maar ik denk dat hij op dit moment Spaans aan het leren is!"

De Belgische vleugelaanvaller is een van de spelers die in verband wordt gebracht met . Liverpool's Mohamed Salah en Sadio Mané zouden ook een doelwit zijn voor los Blancos . "Ik denk dat de dagen van het verkopen van Luis Suárez en anderen verleden zijn tijd."

"Waarom zou je op dit moment naar Madrid gaan? Ik weet niet zeker of je dat zou moeten doen, omdat ze er dit seizoen echt een zootje van gemaakt hebben. Barcelona? Dat is mogelijk. Je hebt het met Liverpool mogelijk over een ploeg die in twee opeenvolgende Champions League-finales zou kunnen staan, dus waarom zou je ergens anders heen gaan?"