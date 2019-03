"Ik denk dat Ten Hag vooral daarin niet de juiste snaar raakt bij zijn spelers"

Gertjan Verbeek denkt niet dat fysieke problemen de oorzaak zijn van de zwakke Eredivisie-prestaties van Ajax na de winterstop.

Na de 1-0 nederlaag op bezoek bij bedraagt de achterstand van op koploper weer vijf punten. Het was voor de Amsterdammers alweer de derde uitnederlaag in de tweede seizoenshelft, na eerdere verliespartijen tegen (6-2) en (1-0). Verbeek denkt niet dat Ajax kampt met fysieke problemen, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad .



"We roepen allemaal toch al jaren dat de een Mickey Mouse-competitie is en dat onze spelers te weinig weerstand krijgen? Nou, dan zou het gek zijn om nu te concluderen dat Ajax fysiek niet in staat is om twee wedstrijden in een week te spelen", stelt Verbeek, die constateert dat Ajax-trainer Erik ten Hag geregeld de breedte van zijn selectie roemt. "Dan kun je je nu natuurlijk niet achter het argument verschuilen dat je minder presteert in de Eredivisie, omdat je zoveel Europese wedstrijden moet spelen. Je kunt namelijk ook kiezen voor andere spelers."



"Voor een wedstrijd tegen , waarin iedereen zich wil laten zien aan de wereld, hoef je geen enkele speler te motiveren", zo wijst de voormalig oefenmeester van onder meer sc , Heracles Almelo, Feyenoord, AZ en op het mentale aspect. "Voor een wedstrijd tegen en in mindere mate AZ ligt dat anders. Dan moet de prikkel bij een voetballer uit zichzelf komen. Dat vergt een heel andere focus en dat kan blijkbaar niet iedereen bij Ajax opbrengen."



"Ik denk dat Ten Hag vooral daarin momenteel niet de juiste snaar raakt bij zijn spelers. De mentale weerbaarheid staat onder druk bij Ajax. Als team en als individu", zo gaat Verbeek verder. Na de interlandperiode wacht voor Ajax de thuiswedstrijd tegen koploper PSV. Verbeek acht de Amsterdammers niet kansloos in de titelstrijd en noemt het verschil 'niet onoverbrugbaar'. "Al was het maar omdat ze in Eindhoven hun wedstrijden ook niet makkelijk winnen, zie VVV-uit. En omdat Ajax PSV nog op bezoek krijgt."