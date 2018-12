"Ik denk dat Tapia geen toekomst meer heeft bij Feyenoord"

Met Renato Tapia in de basis liep Feyenoord weer tegen een zeperd aan en analist Youssef El Akchaoui ziet het somber in voor de Peruviaan.

Feyenoord speelde zondagmiddag een moeizame wedstrijd bij ADO Den Haag en na het wegsturen van Bart Nieuwkoop wist de thuisploeg ook nog op gelijke hoogte te komen: 2-2. Jens Toornsta, die met Feyenoord donderdag nog wist te winnen van FC Utrecht in de KNVB Beker (1-0), erkent dat de Rotterdamse ploeg te wisselvallig presteert.

De middenvelder zegt in gesprek met FOX Sports niet te weten waar het aan ligt. "Wisten we het maar. We kunnen het wel, maar dat moeten we langer zien vol te houden. Iedere keer een goed kwartier in een wedstrijd, dat is niet voldoende. Dat blijkt maar weer", aldus Toornstra, die beseft dat het behalen van de landstitel een lastig verhaal is geworden.



"De rest van het seizoen wordt moeilijk met zo'n grote achterstand. Natuurlijk moet je altijd beter willen. Dit is eigenlijk weer hetzelfde seizoen als vorig jaar. Als je rond de winterstop al afhaakt, is dat veel te vroeg", aldus Toornstra. Door de remise heeft nummer drie Feyenoord 36 punten verzameld in 17 wedstrijden, 10 en 12 punten minder dan respectievelijk Ajax en koploper PSV.



Renato Tapia mocht zondag starten in Den Haag, aangezien Jordy Clasie door een blessure niet in actie kon komen. Youssef El Akchaoui kon het spel van de middenvelder niet echt waarderen. "Tapia deed het op grote vlakken heel goed, maar hij nam vooral veel risico in zijn spel", analyseert de oud-verdediger bij RTV Rijnmond . "Teveel risico, zeker voor de positie waar hij speelt."



"Hij was te flegmatiek en maakte de indruk van: ik doe het wel eventjes . Dat ging een paar keer fout. Ik denk dat Tapia geen toekomst meer heeft hij Feyenoord. Hij is een Zuid-Amerikaan, komt uit een heel andere cultuur en heeft een andere mentaliteit. Als ik Feyenoord was, zou ik hem lekker in de etalage zetten. Als er een club komt, zou ik er een strik omheen doen en afscheid van hem nemen."