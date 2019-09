"Ik denk dat Stam zich rot geschrokken is van het niveau van Feyenoord"

Feyenoord is momenteel slechts middenmoter in de Eredivisie en Jan Everse snapt wel waarom de Rotterdammers ver verwijderd zijn van Ajax en PSV.

Everse constateert een gebrek aan kwaliteit in de selectie van trainer Jaap Stam en maakt zich daarom grote zorgen over de restant van de huidige voetbaljaargang.

"Er is gewoon veel te weinig kwaliteit binnen deze selectie", concludeert Everse zondag in gesprek met de NOS. "Ik denk echt dat Stam zich rot geschrokken is van het niveau." De ex-trainer van onder meer neemt als voorbeeld vleugelverdediger Rick Karsdorp, die in zijn ogen niet geheel wedstrijdfit is. "Hij is nu na twintig minuten spelen al doodop. Dat mag niet."

In de optiek van Everse hebben de spelers van geen pure winnaarsmentaliteit. "Ik kan niet zien dat zij ten koste van alles willen winnen. Ik zie ze niet knokken voor elke meter. Ik mis de bezieling." Voetbalcommentator Arman Avsaroglu is een andere mening toegedaan. "Ik heb ze in de kwalificatie voor de tegen Dinamo Tbilisi bijvoorbeeld wel zien strijden. Ze willen echt wel, maar komen gewoon vaak kwaliteit tekort."

Avsaroglu vraagt zich af of Stam Feyenoord weer naar de top kan brengen. "Stam is een vrij onervaren trainer en de opstelling van Feyenoord is iedere week anders. Hij heeft nu nog krediet van het Legioen, maar we gaan zien hoe goed de trainer Stam echt is." Everse vindt dat Stam slachtoffer is van het gevoerde beleid in De Kuip. "Als je echt goed nadenkt, is Robin van Persie het laatste echte talent dat doorbrak bij Feyenoord. Wijnaldum komt daar dichtbij, maar sinds Van Persie is hier geen wereldtopper meer vandaan gekomen."

Volgens Avsaroglu heeft de bestuurlijke onrust geen invloed op de prestaties van Feyenoord. " werd gewoon vier keer kampioen ten tijde van de Cruijff-revolutie." Everse schetst een minder rooskleurig toekomstperspectief. "Het ontbreken van een directie komt heel amateuristisch over op de buitenwereld. Daardoor komt de club onder een vergrootglas te liggen en neemt de druk op iedereen toe", aldus de clubloze trainer, die desondanks een lichtpuntje ziet. "Als Nicolai Jörgensen weer fit is en zijn doelpunten maakt, wordt Feyenoord gewoon weer derde in de ."