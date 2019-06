"Ik denk dat hij een zeer sterke kanshebber moet zijn voor de Ballon d'Or"

Ray Clemence vindt dat Virgil van Dijk het verdiend om de Ballon d'Or te winnen na een uitstekend seizoen voor Liverpool gespeeld te hebben.

De verdediger maakte in januari 2018 voor 84,5 miljoen euro de overstap van naar en nam direct na zijn komst de verdediging bij de hand. De centrale verdediger kwam aflopen seizoen tot vijftig wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en vier assists gaf, en won de en eindigde in de Premier League als tweede.

"Wie had de grootste invloed op Liverpool gedurende het hele jaar? Ik zou zeggen dat het Van Dijk was', vertelt Clemence, die gedurende zijn loopbaan vijf keer landskampioen werd met the Reds, in gesprek met Goal. "Er is een obsessie met aanvallende en creatieve spelers die de prijs winnen."

"Het is moeilijker om kansen te creëren en te scoren, maar als je invloed hebt op een ploeg zoals Van Dijk vorig seizoen had... Het was niet alleen wat hij deed, het was wat hij gaf. Ik denk dat hij een zeer sterke kanshebber moet zijn voor de Ballon d'Or."

"Alisson en Van Dijk hebben fantastisch gespeeld. Ze hebben beiden een enorme invloed gehad op Liverpool in defensief opzicht en ook op het hele team. Een jaar geleden, als Liverpool met 1-0 voorstond, dacht je dat ze waarschijnlijk nog een doelpunt moesten maken omdat ze er een tegen konden krijgen. Met Van Dijk en Alisson samen met de jonge, getalenteerde spelers in de ploeg kunnen ze winnen met één doelpunt."

"Ze helpen het team met hun ervaring. Ze zijn erg moeilijk te verslaan en dat is wat er gebeurde in de finale", blikt de voormalig doelman terug op de Champions League-finale tegen . "Alisson maakte een paar uitstekende reddingen in de tweede helft. Ik denk dat Tottenham de wedstrijd zou hebben gewonnen als ze de gelijkmaker hadden gemaakt."

Alisson werd afgelopen zomer voor 62,5 miljoen euro overgenomen van en Clemence in onder de indruk van de invloed die de Braziliaan had in zijn eerste seizoen. "Grote doelmannen hebben in mijn ogen een bepaalde uitstraling. Nog voordat ze iets doen, ziet het eruit alsof ze moeilijk te verslaan zijn."

"Ze staan in dat strafschopgebied met hun lengte en behendigheid. Als ze iets tegen een verdediger zeggen, doen ze het. Hij heeft dat allemaal. Hij is in staat tot het maken van fantastische reddingen, hij doet dat in wedstrijden die dichtbij elkaar liggen. Hij heeft een enorme invloed op het spel. In de Champions League-finale waren zijn reddingen van cruciaal belang voor de latere zege."

Liverpool heeft nu als doel om de volgende stap te zetten in de Premier League en de titel te winnen tijdens het seizoen 2019/20. Clemence vindt dat de club zich, ondanks dat ze al een sterke selectie hebben, nog moet versterken.

"Het is moeilijk voor een team om in het moderne spel vast te houden aan wat ze hebben. Als je stil blijft staan, gaan mensen je voorbij. heeft vorig jaar gewonnen en ze zullen een aantal aankopen doen. Liverpool zal met hen moeten concurreren."

"In de afgelopen twee jaar heeft Liverpool een goede basis gehad, maar de bank is niet zo goed als Man City. Vorig seizoen ging het beter met de aanwezigheid van Divock Origi en Xherdan Shaqiri. Ik denk dat Liverpool één of twee spelers nodig heeft. Het zou die ene of twee spelers kunnen teleurstellen die vervangen worden, maar je moet de concurrentie hoog houden in de selectie."

"Het belangrijkste was om ervoor te zorgen dat ze iets wonnen. Dat heeft de ergste druk eraf gehaald na zoveel jaar niets gewonnen te hebben. Hopelijk zal het hen de motivatie en het vertrouwen geven om volgend jaar mee te nemen. Het is de eerste keer in vele jaren dat Liverpool iets gewonnen heeft."