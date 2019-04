"Ik denk dat FC Groningen - Ajax beslissend was in de titelstrijd"

Mario Been denkt dat Ajax dit seizoen kampioen van Nederland wordt.

Met de uitzege op (0-1) van zaterdag zette de ploeg van Erik ten Hag een reuzenstap, oordeelt de analist zondagavond bij Rondo. moet de eerste plaats nog drie wedstrijden zien vast te houden om de eerste landstitel sinds 2014 te kunnen vieren.

"Ik denk het wel", reageert Been op de vraag of de wedstrijd tegen Groningen beslissend was in de titelstrijd. "Zeker na de lastige wedstrijd in Turijn. Dit was denk ik de moeilijkste wedstrijd die ze nog zouden krijgen. Het is een wedstrijd waarin je heel scherp moet zijn en waarin Ajax in het verleden vaak punten verspeelde. Groningen was bezig aan een heel goede serie na de winterstop."



Youri Mulder stelt dat Ajax in Groningen wel is geholpen door de arbitrage. Een late handsbal van Nicolás Tagliafico bleef in de slotfase onbestraft: arbiter Dennis Higler en videoscheidsrechter Danny Makkelie grepen niet in. "De bal komt na een lange bal tegen de hand van Tagliafico. Vaak wordt er geen penalty gegeven als de bal van dichtbij tegen de arm komt, maar deze bal was een tijd onderweg. Het rare is, dat de VAR niet ingrijpt. Die hebben we toch niet voor niets?"



Ajax neemt het dit seizoen in de nog op tegen (thuis), (thuis) en (uit). Voor wachten nog duels met (uit), (uit) en (thuis). Doordat speelronde 33 is verzet naar woensdag 15 mei, zullen de Eindhovenaren na het duel met Willem II in totaal zestien dagen niet in actie komen. Jan van Halst denkt niet dat het een groot nadeel is voor de Eindhovenaren.



"Dat is onhandig als je bezig bent aan een heel soepele reeks, maar dat is niet zo. Ik denk dus dat ze er helemaal niet rouwig om zijn. Je kunt niet zeggen dat ze in een flow zaten. Bij Ajax had ik het idee dat ze last kregen van al die wedstrijden, maar zij zitten nu juist in een flow", stelt Van Halst. Ajax en PSV hebben allebei allebei 77 punten verzameld uit 31 wedstrijden, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is beter (+79 om +68).