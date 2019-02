"Ik denk dat er momenteel geen betere voetballer in de Premier League is"

Paul Pogba speelde maandagavond een doorslaggevende rol in de overwinning van Manchester United op Chelsea (0-2), in de vijfde ronde van de FA Cup.

De middenvelder, volledig opgeleefd sinds de trainerswissel op Old Trafford, stond aan de basis van de openingstreffer van Ander Herrera en maakte op slag van rust met een heerlijke kopbal zelf de 0-2. Voormalig Mancunian Phil Neville is onder de indruk van het spel van oud-werkgever.

"Het leek alsof ik het oude Manchester United aan het kijken was", vertelde de oud-verdediger maandagavond bijBBC Sports. "Onder Ole Gunnar Solksjaer gaat de club weer de goede kant op, ook in tactisch opzicht. En nu, onder zijn leiding, denk ik dat er momenteel geen betere voetballer in de Premier League is dan Paul Pogba. Het is ongelooflijk om te zien hoe United in dit stadion met zo veel zelfvertrouwen en vechtlust speelde."



"We spelen om prijzen te winnen", vertelde Pogba na het duel in Londen. "Solksjaer nam deze baan aan omdat hij daar natuurlijk toe in staat is. Hij heeft vertrouwen in ons en wij hebben vertrouwen in hem. We gaan ervoor. Je weet nooit of we de FA Cup gaan winnen, maar we zullen spelen om het toernooi te winnen. Een mooie overwinning en een geweldige teamprestatie. Het was niet makkelijk, maar we zijn blij. Mijn prestaties? Het team helpt mij om het beste uit me te halen. Ze helpen me om te scoren en assists te geven. We genieten van de manier waarop we spelen."



Herrera genoot van het spel van Manchester United op Stamford Bridge. "We hebben tot het einde moeten vechten. Ik speelde in een meer offensieve rol omdat we van tevoren wisten dat Chelsea daar moeite mee heeft", verklaarde de maker van de 0-1. "Het was een fantastische wedstrijd." Onder leiding van Solksjaer heeft Manchester United elf van de dertien officiële duels in winst omgezet, met een doelsaldo van 30 doelpunten voor en 9 tegen.