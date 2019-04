"Ik denk dat Coutinho langer bij Barcelona zal blijven"

Edmílson stelt dat Philippe Coutinho nog een toekomst bij Barcelona heeft, ondanks blijvende speculatie over een transfer naar Manchester United.

De Braziliaanse aanvallende middenvelder stapte in januari 2018 over van naar , voor een transferbedrag dat kan oplopen tot 160 miljoen euro, maar hij is er nog niet in geslaagd om dat bedrag te rechtvaardigen.

Coutinho kwam dit seizoen tot dusver 42 wedstrijden voor de Catalanen en scoorde daarin negen keer en gaf vijf assists. Hij wordt de laatste tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, waar is genoemd als zijn nieuwe werkgever. De clubleiding van Barcelona zou voor tachtig miljoen euro afscheid willen nemen van de 47-voudig international.

Het feit dat de Spaanse landskampioen een grote verlies op Coutinho zou willen accepteren, benadrukt hoezeer de middenvelder heeft geworsteld in LaLiga, maar Edmílson gelooft niet dat hij dit jaar de club zal verlaten.

"Coutinho heeft geen goed seizoen. Vooral vanwege het seizoen van Ousmane Dembélé", vertelt tekent Goal op uit de mond van de Braziliaan, die tussen 2004 en 2008 voor Barça speelde en nu -ambassadeur is.

"Dembéle is snel en beslissend en dus heeft Coutinho zijn basisplaats wedstrijd na wedstrijd verloren. Hij is momenteel niet goed in vorm, dus wanneer een speler zoals hij het niet goed doet, zijn er altijd transfergeruchten. Maar, ik denk dat hij langer bij Barcelona zal blijven."

Barcelona is op weg om de landstitel in Laliga te prolongeren. Met nog negen wedstrijden te spelen heeft de koploper tien punten voorsprong op nummer twee . De ploeg staat ook in de achtste finale van de , waarin een dubbele confrontatie wacht met Manchester United.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde staat in mei in de finale van de tegen en dus is de treble ook nog haalbaar. Tegen die tijd zal de toekomst van Coutinho een stuk duidelijker zijn. De Braziliaan krijgt waarschijnlijk veel kansen in deze cruciale periode voor de club, vooral omdat Dembélé worstelt met een hamstringblessure.

Dinsdagavond brengt Barcelona een bezoek aan in LaLiga, waarna komende zaterdag Atlético Madrid op bezoek komt in Camp Nou.