"Ik denk dat Barcelona en Arsenal aan Marc zullen gaan trekken"

Sören Lerby vindt het een goede zaak dat Ajax de laatste jaren is afgestapt van het salarisplafond en meer geld is gaan investeren in nieuwe spelers.

De oud-voetballer van onder meer en prijst in een interview met De Telegraaf het werk dat Edwin van der Sar en Marc Overmars hebben geleverd in de Johan Cruijff ArenA. Lerby is van mening dat de Amsterdammers met de tijd zijn meegegaan door hogere bedragen op tafel te leggen voor nieuwe spelers.

Ajax hield doorgaans de hand op de knip, met als gevolg dat er naast de komst van spelers werd gegrepen en dat belangrijke spelers niet behouden konden worden omdat zij elders meer konden verdienen.

"Door het salarisplafond los te laten en veel hogere transfersommen te betalen dan in het verleden, is Ajax op de transfermarkt met zijn tijd meegegaan. Edwin van der Sar en Marc Overmars hebben het super gedaan, want de investeringen hebben zichzelf meerdere keren terugbetaald, het eigen vermogen is gigantisch", aldus Lerby.

Lerby is het niet eens met de kritiek dat Ajax grote financiële risico's neemt. "Met een onophoudelijke stroom talenten uit de eigen opleiding, die tientallen miljoenen euro's oplevert, valt dat wel mee. Maar wat willen de critici dan?"

"Doet Ajax niks en zien de vijftigduizend mensen in het stadion baggervoetbal, dan zeggen dezelfde mensen dat er sprake is van wanbeleid, omdat er meer dan genoeg geld op de bank staat, maar Ajax de hand op de knip houdt", zegt de oud-voetballer, die tegenwoordig als zaakwaarnemer door het leven gaat.

Overmars wordt vaak geprezen vanwege zijn transferbeleid, al zaten er de laatste jaren ook verschillende miskopen tussen. "Dat is in mijn ogen niet te voorkomen als je veel koopt. En dat moet en doet Ajax", aldus Lerby. "De garantie dat een speler slaagt, heb je nooit."

"Ik heb die nieuwe Braziliaanse aanvaller Antony op het Olympisch kwalificatietoernooi gezien. Ik weet bijna zeker dat hij een sensatie wordt en zijn transfersom (maximaal 21,5 miljoen euro, red.) waard is. Voor dit geld moést Ajax hem volgens mij altijd kopen. Maar wat als hij het toch niet waarmaakt?"

Ajax scout veel in Zuid-Amerika en Europa. Volgens Lerby zouden de Amsterdammers er goed aan doen om ook in de te winkelen. "Als ik Overmars was zou ik zeker bij PSV, en gaan shoppen. Dan word je zelf sterker en de concurrentie zwakker."

" deed dat de laatste jaren bij en daarvoor bij en HSV. Maar de andere clubs en de spelers hebben natuurlijk wel het recht om 'nee' te zeggen", aldus Lerby, die verwacht dat er behalve voor de spelers van Ajax ook interesse zal zijn in Overmars.

"Ik denk dat en aan Marc zullen gaan trekken. Maar ik hoop dat hij heel lang bij Ajax wil blijven."