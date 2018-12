"Ik denk dat Babel bij PSV van meer toegevoegde waarde kan zijn"

Ryan Babel is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Besiktas.

De aanvaller heeft met de clubleiding geen akkoord bereikt over een nieuw contract en kan in de zomer dus transfervrij weg uit Istanbul. Willy van de Kerkhof ziet de 32-jarige Babel graag naar PSV komen, zo vertelt hij aan Voetbal Inside .

"Hij heeft toegevoegde waarde voor PSV. Je ziet hem ook in het Nederlands elftal opbloeien. Hij is belangrijk in Turkije, maar voelt zich daar niet helemaal thuis. Ik denk dat als die jongen bij een Nederlandse club zou voetballen, en hopelijk bij ons, dat hij van nog veel meer toegevoegde waarde kan zijn. Ik vind het een geweldige voetballer."



"We zijn er niet uitgekomen, dus in principe blijft Ryan tot 30 juni bij Besiktas onder zijn huidige contract, tenzij er nog een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd", vertelde zaakwaarnemer Winnie Haatrecht dinsdag aan Voetbal International . Van voortijdige contractontbinding is geen sprake, want de geruchten daarover waren volgens de belangenbehartiger ' fake news' .



"Ryan focust zich voorlopig volledig op Besiktas. Zijn enige doel is plaatsing voor het EK met het Nederlands elftal en zelf aanwezig zijn op dat EK", sprak Haatrecht. Babel speelt sinds de winter van 2017 voor Besiktas en kwam sindsdien tot 88 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was de international goed voor 29 doelpunten en 12 assists.