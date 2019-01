"Ik blijf in principe tot de zomer bij Ajax"

Rasmus Kristensen heeft niet de intentie om Ajax deze maand te verlaten. De rechtsback heeft geen basisplaats in het elftal van Erik ten Hag.

Toch ziet hij een wintertransfer niet zitten. "Je kunt nooit honderd procent zeker zijn, maar nu is mijn hoofd volledig bij Ajax", maakt Kristensen duidelijk in gesprek met VTBL .



"Ik blijf in principe tot de zomer bij Ajax, tenzij er iets onverwachts gebeurt", voegt de 21-jarige Deen daaraan toe. Kristensen kwam in januari 2018 over van FC Midtjylland en speelde sindsdien maar twaalf duels in de Eredivisie. Hij wist niet te profiteren van de langdurige blessure van concurrent Joël Veltman, want Noussair Mazraoui vulde het vacuüm en lijkt niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Wel mocht Kristensen zaterdag meedoen in de tweede helft tegen Sao Paulo (2-4 zege) en gaf hij een assist.



"Dat is ook een van mijn kwaliteiten, dus het is belangrijk dat ik het team blijf helpen op aanvallend gebied. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn bijdrage kan leveren", aldus Kristensen, die denkt dat Ajax een nuttige trainingsweek in Florida achter de rug heeft. "Ondanks dat we een uitstekende eerste seizoenshelft kenden, moeten we ons blijven verbeteren. Daar zijn we druk mee bezig geweest. De faciliteiten waren geweldig. We hebben een goede week gehad en we zijn klaar om terug te gaan."



Commissaris Danny Blind vertelde zondag dat Ajax niet van plan is om 'basisspelers of directe back-up-spelers' te laten vertrekken, deze maand. Wat betreft de club blijft het bij het vertrek van Maximilian Wöber, die naar Sevilla gaat. Kristensen weet niet wat hij zou doen als een club als Sevilla zich voor hem zou melden. "Dan moet je daar natuurlijk over nadenken, vooral in mijn situatie. Maar ik heb het ook al in eerdere interviews verteld: ik ben hier honderd procent voor het team en ik ben hier om te winnen. Daar ben ik op dit moment volledig op gefocust."