"Ik blijf 100 procent zeker bij Ajax en vind het jammer als jongens weggaan"

Frenkie de Jong beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak op het internationale toneel.

De middenvelder van Ajax wordt de afgelopen maanden voortdurend in verband gebracht met clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City en Barcelona. Laatstgenoemde zou volgens de meest recente berichten uit Spanje zelfs dicht bij zijn komst zijn en een transfer nog dit weekend af willen ronden. Als het zover komt hoeven de fans van de Amsterdammers echter niet te vrezen dat De Jong in januari de deur van de Johan Cruijff ArenA nog achter zich dicht zal trekken.

"Deze winter ga ik sowieso niet vertrekken, ik blijf honderd procent zeker tot het einde van het seizoen", is hij duidelijk via de officiële kanalen van zijn club. In tegenstelling tot De Jong zijn Maximilian Wöber, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Sevilla, en David Neres, naar verluidt het doelwit van Guangzhou Evergrande, mogelijk wel op weg naar de uitgang bij Ajax. De Oranje-international hoopt echter niet dat het zo ver komt.



"Ik weet niet wat er allemaal met andere spelers gaat gebeuren, maar ik zou het zeker fijn vinden als de groep bij elkaar blijft. We hebben tot nu toe een redelijk succesvolle eerste seizoenshelft gehad, de sfeer in de groep is heel goed en we hebben heel veel kwaliteit en dus zou ik het jammer vinden als er jongens weggaan", legt hij uit.



Ajax nam eerder deze transferperiode overigens al afscheid van de naar Cruzeiro vertrokken Luis Orejuela en landgenoot Mateo Cassierra lijkt de rechtsback te gaan volgen. De spits werd in de eerste seizoenshelft nog aan FC Groningen verhuurd, maar wist daar geen potten te breken en is inmiddels weer terug in Amsterdam. De Telegraaf meldt donderdagochtend dat directeur spelersbeleid Marc Overmars de Colombiaan nu probeert te verkopen, al is een verhuur aan het einde van het transferwindow ook bespreekbaar als het niet van een definitieve transfer komt.