"Ik bid voor een terugkeer van Neymar naar Barcelona"

Arthur ruilde afgelopen zomer Grêmio in voor een dienstverband bij Barcelona.

In korte tijd is de Braziliaanse middenvelder uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht binnen de selectie van trainer Ernesto Valverde. "Barcelona heeft mijn leven in alles veranderd", zegt de zesvoudig international in gesprek met Mundo Deportivo .

"Ik ben nu professioneler. Iedereen krijgt graag complimenten, ik ook. Ik ben daar blij mee, maar het is duidelijk dat het niet Arthur is die Barcelona goed laat spelen. Het is een teamprestatie. Nog niet zo lang geleden keek ik altijd naar Barcelona op televisie en nu loop ik zelf tussen die sterren. Soms moet ik mezelf knijpen om te geloven dat het echt is."



Lionel Messi stelde onlangs dat, onder de aankopen, Arthur hem het meest verrast heeft. De 22-jarige middenvelder was dolblij met de woorden van de sterspeler. "Eerst dacht ik dat het een grap was, want mijn vader neemt me vaak in het ootje. Hij vertelde het me en ik zei: 'Nee, dat is een geintje.' Ik ging naar de computer en zag ik het eerst uitgeschreven en daarna de video. Om zulke woorden te horen van de beste speler in de geschiedenis... Ik was tien minuten van de wereld."



Neymar speelt sinds de zomer van 2017 voor Paris Saint-Germain, maar Arthur hoopt dat zijn landgenoot terugkeert naar Barcelona. "Ik bid voor een terugkeer van Neymar naar Barcelona. Hij is een grootheid, geen twijfel. Ik doe mijn best om hem terug te laten komen, maar hij leeft zijn eigen leven en weet wat hij doet. Hij is een vriend van me en een professional die ik waardeer."