"Ik betwijfel of Romero überhaupt nog terugkomt naar Eindhoven"

PSV telde in 2018 circa tien miljoen euro neer voor de Argentijnse spits Maximiliano Romero, maar tot dusver is de samenwerking tegen gevallen.

De 21-jarige aanvaller had veel tijd nodig om te wennen in Eindhoven en kampte ook nog eens met blessureleed. Hij is dit seizoen verhuurd aan Vélez Sarsfield, maar ook daar maakt hij tot dusver weinig indruk. Clubwatcher Rik Elfrink betwijfelt of Romero ooit nog terugkeert naar het Philips Stadion.

Vorig seizoen maakte Romero zijn debuut in de hoofdmacht van , maar verder dan negen speelminuten in de kwam hij niet. De aanvaller kwam elf keer in actie namens Jong PSV in de en was drie keer trefzeker.

Ondanks het vertrek van Luuk de Jong was er voor Romero dit seizoen geen plek in het eerste elftal. De inmiddels ontslagen trainer Mark van Bommel gaf de voorkeur aan Donyell Malen en Sam Lammers, terwijl Kostas Mitroglou werd aangetrokken.

Lees beneden verder

Malen, Mitroglou en ook Steven Bergwijn zijn momenteel geblesseerd, terwijl Lammers op de weg terug is na een zware knieblessure. Desondanks is het voor PSV geen optie om Romero terug te halen. "Nee, het is zo dat Maxi Romero in Argentinië zit."

"John de Jong liet een beetje doorschemeren dat de ontwikkeling van hem wat tegenvalt, onder meer door blessures. Ik betwijfel of hij überhaupt nog terugkomt naar Eindhoven", aldus Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad .

De jeugdinternational kwam dit seizoen in de Argentijnse competitie tot dusver vijftien keer in actie namens Vélez Sarsfield, waarvan tien als basisklant. Hij was tweemaal trefzeker. De verhuurperiode loopt halverwege dit jaar af. Zijn contract in Eindhoven loopt door tot medio 2023.