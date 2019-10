"Ik ben uit op revanche, het wordt een speciale wedstrijd tegen Ajax"

Valencia neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Ajax.

Mouctar Diakhaby heeft dat duel in de groepsfase van de al geruime tijd geleden met rood omcirkeld in zijn agenda. De verdediger heeft pijnlijke herinneringen aan zijn eerdere ontmoetingen met de Amsterdammers in Europa en hoopt ditmaal wel een positief resultaat te kunnen noteren.

Diakhaby werd in het seizoen 2015/16 als jeugdspeler van door uit de UEFA Youth League gekegeld. Een seizoen later, nadat hij inmiddels de overstap had gemaakt naar de hoofdmacht van les Gones , volgde er in de halve finales van de opnieuw een pijnlijk tweeluik tegen de regerend landskampioen van Nederland.

"Ze hebben een goed team en ze zijn erg goed aan de bal, maar wij moeten dit winnen", laat Diakhaby weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. De 22-jarige verdediger ziet in Ajax 'een team met veel potentie, zoals we vorig seizoen hebben kunnen zien tegen en .'

"Ik ben uit op revanche, ik wil van Ajax winnen. Het wordt een speciale wedstrijd voor mij, vanwege de twee keer dat ze mij hebben uitgeschakeld met Olympique Lyon", gaat hij verder.

Diakhaby heeft de afgelopen dagen een aantal wedstrijden van de Amsterdammers bekeken, waaronder de 3-0 overwinning op OSC in de eerste wedstrijd van het miljardenbal. De verdediger voelt zich dan ook gewaarschuwd: "Ze scoorden twee keer uit dode spelmomenten, we zullen heel geconcentreerd moeten spelen om te winnen."