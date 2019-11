"Ik ben nu veel beter dan toen ik nog wel alles speelde bij Oranje"

Stefan de Vrij is al jarenlang een gewaardeerde speler in de Serie A en was ook bij het Nederlands elftal geruime tijd een vaste waarde.

De 37-voudig international moet tegenwoordig echter Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt voor zich dulden in het hart van de verdediging en zit daarom meestal op de bank. Desondanks reist de stopper van altijd met een goed gevoel af naar Nederland als de selectie van Oranje samenkomt.

"Ik vind het altijd heel leuk om me hier te melden, ik denk dat we een hele leuke groep hebben. Natuurlijk zou het nog leuker zijn als ik wat meer zou spelen, maar desalniettemin vind ik het een hele grote eer om erbij te zijn en deel uit te maken van deze groep", vertelt hij dinsdag voor de camera van RTV Rijnmond. De Vrij stond jaren in de basis bij en is ook bij i Nerazzurri een gewaardeerde kracht. Hij hoopt daarom bondscoach Ronald Koeman met zijn spel in de komende tijd er toch nog van te kunnen overtuigen hem een nieuwe kans te geven.

"Gewoon doorgaan waar ik mee bezig ben, positief blijven en bij mijn club zo goed mogelijk spelen", is zijn antwoord op de vraag 'wat hij nog meer kan doen'. "Hier op de trainingen moet ik elke dag maximale proberen te doen, dat heb ik altijd zo gedaan en dat zal ik altijd zo blijven doen. Dan is het afwachten of ik een keer nodig zal zijn." De Vrij weet dat er in Italië soms met verbazing wordt gereageerd op het feit dat hij niet speelt bij het , maar kan hier verder niet zoveel meer: "De trainer heeft daarin een keuze gemaakt en dat is zijn goed recht. Het team draait hartstikke goed en de resultaten zijn heel goed."

Met Van Dijk en De Ligt heeft hij bovendien een van de beste centrale duo's van de wereld voor zich, zo weet hij zelf ook: "Dat is ook een luxe voor het Nederlands elftal. Ik ben een veel betere verdediger geworden dan dat ik bijvoorbeeld was tijdens het WK van 2014, waarop we heel goed gepresteerd hebben. Toen speelde ik wel alles en nu niet, dat geeft ook de ontwikkeling van het Nederlands elftal aan en hoe goed dit team is."

De Vrij begon zijn loopbaan bij ooit als rechtsback, maar acht de kans niet groot dat Koeman ooit een beroep op hem zal doen voor die positie: "Ik heb daar al heel lang niet gespeeld. Ik zal ook spelen waar de trainer mij nodig heeft maar ik ben hier als centrale verdediger, niet als rechtsback."