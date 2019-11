"Ik ben geen speler die opzettelijke schwalbes maakt om de boel te belazeren"

Sadio Mané leek woensdagavond gemakkelijk naar de grond te gaan in het strafschopgebied van Napoli.

Maar volgens de aanvaller van is er niets waar van die beschuldigingen. Mané vindt zelfs dat hij een strafschop had moeten krijgen toen hij in de 'zestien' van de Italianen onderuit werd gehaald door -verdediger Giovanni Di Lorenzo.

"Ik denk zeker dat het een strafschop was", citeert de Liverpool Echo Mané. Om er met enig cynisme aan toe te voegen. "Het was geen schwalbe hé, zoals bij mij vaak het geval zou zijn."

"Zoals ik al vaker heb gezegd: ik ben geen speler die opzettelijke schwalbes maakt om zo de boel te belazeren. Met een beetje geluk krijg je soms een penalty, maar hij (scheidsrechter Carlos del Cerro, red.) gaf hem niet. Het was in ieder geval geen schwalbe."

-manager Josep Guardiola zei eerder deze maand dat Mané zich soms te makkelijk laat vallen. Jürgen Klopp was hier duidelijk niet van gediend, waarna Guardiola enigszins terugkrabbelde.

"Het was helemaal niet mijn intentie om Mané als een dergelijke speler neer te zetten, want ik bewonder hem juist heel erg. Jürgen kent Sadio veel beter dan ik en daar heb ik dan ook ongelooflijk veel respect voor. Als Jürgen zegt dat Mané niet zo'n speler is, dan is het ook zo."

Mané laat zich ook uit over het overvolle speelschema van Liverpool, wat er misschien voor zorgt dat het aanvalstrio van Liverpool, verder bestaande uit Mohamed Salah en Roberto Firmino, oververmoeid raakt. "Ik denk dat het te maken heeft met de mindset , vermoeidheid zit vaak in je hoofd namelijk. Zolang het lichaam een goed herstel doormaakt is het niet moeilijk om elk duel te spelen."

Liverpool speelt in december 9 wedstrijden in 26 dagen tijd, inclusief het WK voor clubteams.