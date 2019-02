"Ik ben er best trots op dat iemand als Van der Vaart zoiets over mij zegt"

Jerdy Schouten maakte een stormachtige ontwikkeling door.

De 22-jarige middenvelder werd afgelopen zomer door Excelsior opgepikt bij Telstar en heeft zich geruisloos opgewerkt tot een dragende speler in het elftal van de Kralingers. Schouten werd afgelopen weekeinde na de competitiewedstrijd tegen Feyenoord (2-1 overwinning) bewierookt en is daar vanzelfsprekend trots op.

Onder anderen Rafael van der Vaart had bij Studio Voetbal mooie woorden over voor Schouten, die dit seizoen in alle competities achttien wedstrijden speelde voor Excelsior. "Een heerlijke speler. Hij weet altijd wat er gebeurt, zit overal tussen, zoekt altijd de voetballende oplossing, heeft een goede bouw, loopt rechtop. Als ik Ajax of Feyenoord was zou ik hem een vijfjarig contract geven en dan nog een jaar uitlenen aan Excelsior", zo zei de oud-international van het Nederlands elftal.



"Ik ben er zelf ook best trots op dat iemand als Van der Vaart zoiets over mij zegt, dat doet wel iets met me. Ik denk ook wel dat dat mag", reageert Schouten woensdag in gesprek met FOX Sports . De middenvelder merkt dat hij de laatste tijd populair is. "Het zijn toch leuke berichten die er over je worden geschreven."



Schouten heeft voorlopig nog een contract tot de zomer van 2021 bij Excelsior. Hij heeft het naar zijn zin bij de huidige nummer veertien van de Eredivisie, maar erkent te dromen van een stap hogerop. "Ik denk dat elke voetballer het liefst bij een topclub in Nederland speelt, dus wat mij betreft mogen ze zich melden natuurlijk. Dat is voor iedere jongen een droom. Dus daar kan ik alleen maar achter staan."