"Ik ben blij dat hij voor Neymar ging staan en zei: ik ga niet buigen voor jou"

Neymar maakte deze zomer geen transfer naar Barcelona.

De aanvaller van Paris Saint-Germain wilde graag terugkeren naar zijn oude werkgever, zo bevestigde Luis Suárez eerder deze week, maar de clubs kwamen niet tot een akkoord. Clément Lenglet is blij dat de transfersoap rond de Braziliaan eindelijk achter de rug is.

De Franse verdediger geeft aan dat de selectie van na de interlandperiode zich nu beter kan gaan focussen op hun eigenlijke werk. "Er waren veel geruchten rond Neymar", aldus de stopper bij Canal+ .

"Het was een erg hectische periode voor de club. Eindelijk is het nu voorbij. Nu kunnen we iets makkelijk ons werk verrichten."

Het verhaal gaat dat, naast de starre houding van , ook Ousmane Dembélé een transfer in de weg zat. De Fransman werd samen met Ivan Rakitic en Jean-Clair Todibo aangeboden in Parijs in combinatie met een torenhoog geldbedrag, maar Dembélé wilde bij Barcelona blijven. Emmanuel Petit vindt het een goede zaak dat Dembélé standvastig bleef.

"Ik ben blij dat iemand voor een keer voor Neymar ging staan en zei: Nee, ik wil niet, ik zal niet buigen voor jouw wil, ik ga niet op mijn knieën. Ik ben erg blij met zijn reactie", zegt de Franse oud-middenvelder van onder meer Barcelona bij RMC Sport . "Ik ben blij dat die jongen is opgestaan en heeft gezegd: Weet je wat? Jij blijft maar bij PSG. Ga maar eens proberen te stoppen met iedereen te irriteren ", aldus Petit.