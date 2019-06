"Ik ben al twee maanden terug bij Barcelona, maar niemand vertelt me iets"

Denis Suárez speelde het afgelopen halfjaar, zonder succes, op huurbasis voor Arsenal en het lijkt erop dat de hij Barcelona deze zomer verlaat.

De Spanjaard is er sinds zijn komst in 2016 nooit in geslaagd om uit te groeien tot een vaste waarde en heeft nu zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur.



"Wat ik wil is vertrekken bij om ergens anders weer aan spelen toe te komen", is hij duidelijk in gesprek met Cadena SER. Suárez kwam, mede vanwege blessureleed, tot slechts zes wedstrijden in dienst van the Gunners en is nog altijd niet helemaal hersteld van een in Londen opgelopen lieskwetsuur.



"Het is mijn doel om in LaLiga actief te blijven. Ik ben nu al twee maanden terug in Barcelona om aan mijn herstel te werken, maar niemand van Barcelona heeft me ook maar iets verteld", gaat hij verder. Suárez' wens om zijn loopbaan elders in Spanje te vervolgen komt mogelijk uit, daar , en allen geïnteresseerd zouden zijn.



Valencia lijkt op dit moment het meest concreet in de markt voor de 25-jarige middenvelder en Suárez heeft zelf ook wel oren naar een hereniging met trainer Marcelino, die hij nog kent van hun gezamenlijke tijd bij : "Marcelino is de beste trainer die ik ooit heb gehad, ik spreek hem nog steeds geregeld. Het klopt ook niet dat ik Valencia heb afgewezen. Ze hebben nog nooit zo veel interesse getoond als op dit moment." Suárez ligt nog tot medio 2021 vast in het Camp Nou en moet naar verluidt twintig miljoen euro kosten.