"Ik als wisselgeld voor Neymar? Het is waanzin, ik moest erom lachen"

Samuel Umtiti werd tijdens de afgelopen transferwindow meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona.

De Franse verdediger maakt nu korte metten met die speculaties. In gesprek met Canal Football Club benadrukt Umtiti dat een transfer voor hem deze zomer nooit aan de orde is geweest.

De verdediger werd in verband gebracht met een overstap naar , tot zijn eigen verbazing. "Ik begrijp eerlijk gezegd niet waar die geruchten vandaan kwamen. Ineens kreeg ik allemaal berichten van vrienden: 'Ah, dus je gaat naar Arsenal?' Nee, het spijt me, maar ik blijf bij . Of er contact met Arsenal is geweest? Om eerlijk te zijn, weet ik niet of ze gesprekken hebben gevoerd met mijn zaakwaarnemer", geeft Umtiti te kennen.

Lees beneden verder

"Ik heb hem verteld dat het mij niet uitmaakte wat er deze zomer allemaal gebeurde, het was voor mij niet eens nodig om met andere clubs te praten. Het was nutteloos, want ik ging ze allemaal hetzelfde antwoord geven", vervolgt de 25-jarige verdediger. "Als kind was het mijn droom om bij Barcelona te spelen. Het afgelopen seizoen was het moeilijkste jaar uit mijn carrière, vooral door de blessures die ik heb gehad."

Door knieproblemen speelde Umiti vorig seizoen slechts vijftien officiële wedstrijden voor Barcelona. Mede daardoor werd de verdediger ook genoemd als ruilmiddel in de onderhandelingen met Paris Saint-Germain over Neymar.

"Ik als wisselgeld voor Neymar? Het is waanzin, ik moest erom lachen. Ik weet niet eens waar dat soort geruchten vandaan komen", aldus Umtiti. Hij speelde dit seizoen tot dusver nog geen wedstrijd voor de regerend kampioen van Spanje, waar zijn contract nog loopt tot medio 2023.