Ihattaren verklaart keuze voor Oranje: "Ik vond het mooi wat Ziyech zei"

Mohamed Ihattaren maakte op zondag 3 november bekend dat hij kiest voor een interlandloopbaan in het Nederlands elftal.

Hij kon ook voor de nationale ploeg van Marokko kiezen, maar verkiest Oranje boven de Leeuwen van de Atlas. In een interview met het Algemeen Dagblad gaat de -middenvelder uitgebreid in op zijn keuze.

Het zeventienjarige talent geeft aan dat zijn keuze 'heel natuurlijk' is gegaan. "In de lijn van hoe we thuis zijn opgevoed. 'Mensen die goed voor jou zijn, daar doe je goed voor terug'. En: 'loyaal zijn is belangrijk'. Die dingen hebben mijn vader en moeder ons meegegeven", aldus Ihattaren, die zijn interlands als jeugdinternational al in het shirt van Oranje speelde.

"Nou, bij PSV en bij de KNVB zijn ze al jaren goed voor mij. Ik kan zelfs zeggen 'top'. Ik heb alle kansen gekregen, alle medewerking. Het had ondankbaar gevoeld om een andere keuze te maken, alleen vanwege mijn Marokkaanse roots."

De Marokkaanse voetbalbond heeft geprobeerd om Ihattaren over te halen voor Marokko te kiezen. Zo stuurde de bond Aziz Bouderbala langs bij de familie in Utrecht. Ihattaren omschrijft hem als ‘de Cruijff van Marokko'. Een dag na het overlijden van de vader van Ihattaren kwam Bouderbala langs met Nouredine Naybet, een andere grote oud-speler, en de Marokkaanse commissaris van de koning in Nederland. Zij werden vergezeld door de consul en president van de voetbalbond.

Ook werd er op een omzichtige manier over geld gesproken. "Het is meer zo dat er in deze situaties hulp wordt aangeboden bij het starten van een onderneming. Bijvoorbeeld bezitter worden van een hotel aan de kust met 150 kamers en 30 privé-huisjes. De inkomsten zijn voor jou als eigenaar", schrijft de krant.

De president van de voetbalbond was ook aanwezig op de begrafenis van de vader van Ihattaren. Broer Yassir laat hierover weten dat hij en zijn familie duidelijk is geweest naar de Marokkaanse bond. "We zeiden: 'als jullie langskomen voor de begrafenis, om te condoleren, zijn we zeer vereerd'. Wat ook écht zo is. Maar als ze kwamen voor het voetballen en de keuze van Mo, daarin konden we niks betekenen voor ze. Dat wilden we ook niet. Die keus was volledig aan hem."

Ihattaren reageert op zijn keuze voor Oranje: "Mijn keuze is niet zo uitgevallen omdat Marokko misbruik zou hebben gemaakt van de begrafenis. We hebben het niet zo ervaren dat Marokko heeft gepusht", aldus het PSV-talent.

"Ik vond het bijvoorbeeld mooi wat Hakim Ziyech zei. We spraken elkaar toen we met PSV in september tegen speelden. 'Laat je niet gek maken. Doe wat je gevoel zegt', was zijn boodschap. Bij PSV sprak ik natuurlijk met Ibi (Afellay, red.) En ook veel met de trainer. Mark van Bommel zei net als andere mensen binnen bij PSV: 'Kijk naar wat jíj en je familie zelf belangrijk vinden'."