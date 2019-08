Ihattaren stelt zich niet beschikbaar voor Jong Oranje; Boadu debuteert

Myron Boadu debuteert in de definitieve selectie van Jong Oranje, zo laat de KNVB vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen.

De talentvolle spits van maakt deel uit van de 23-koppige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus voor het eindtoernooi in Hongarije en Slovenië in 2021. Mohamed Ihattaren is op eigen verzoek niet opgenomen in de definitieve selectie. Hij maakte wel deel uit van de voorlopige selectie, maar werd ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko.

"Na overleg met de KNVB en heeft Ihattaren besloten om zich niet beschikbaar te stellen. De aanvaller heeft aangegeven in alle rust na te willen denken over zijn toekomst als international", zo meldt de voetbalbond over de PSV'er.

Lees beneden verder

"Hoewel wij hem graag hadden opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus, wordt zijn keuze door ons als staf van en door de KNVB gerespecteerd", reageert Van de Looi.

Het wordt het eerste duel in de kwalificatie voor de ploeg van Erwin van de Looi. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 10 september om 19.00 uur op De Vijverberg in Doetinchem.

Snel meer.