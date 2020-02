Ihattaren 'onzichtbaar' tegen Ajax: "Ik vroeg me af of hij er nog in stond"

Ajax won zondag met 1-0 van PSV, maar na afloop was er ook een hoop onvrede bij de koploper uit Amsterdam.

Joël Veltman (knieblessure), Quincy Promes en Ryan Babel (allebei hamstringblessure) vielen in de -topper in de Johan Cruijff ArenA namelijk voortijdig uit, terwijl de ziekenboeg van al behoorlijk vol is. Analist Aad de Mos zoekt naar oorzaken en verwijst in dat kader naar het recente trainingskamp in Qatar.

"Ik blijf het altijd een vreemde zaak vinden", vertelt De Mos in gesprek met Voetbal International. "Zowel als Ajax en : ze zijn allemaal niet goed teruggekomen uit Qatar."

De omstandigheden in Qatar zijn in januari heel anders dan in Nederland, wat volgens De Mos een oorzaak is van de medische problemen. "Qua temperatuur een verschil van 24, 25 graden en een andere grasmat. Het is allemaal leuk en aardig voor de commercie, maar ik denk dat er toch eens medisch naar gekeken moet worden."

Meer teams

"Ik ben geen dokter, maar ik vind het wel opvallend dat Ajax veel minder speelt. Dat geldt ook voor Club Brugge en in nóg grotere mate voor PSV", voegt De Mos daaraan toe. De trainer in ruste is niet positief over PSV, maar zag de ploeg van trainer Ernest Faber ook weer niet volledig door het ijs zakken tegen Ajax.

"Ik weet zeker dat Ricardo Rodríguez rust kan brengen. En als ze er dan nog een betere voetballer bij kunnen krijgen op het middenveld in de vorm van Érick Gutiérrez, dan kan het weleens de goede kant opgaan. Ik denk dat de ommekeer gaat komen tegen , die wedstrijd zal PSV toch moeten winnen."

De Mos deelt onvoldoendes uit aan Mohamed Ihattaren en Armindo Bruma voor hun optredens tegen Ajax. "Die moeten bij balverlies veel meer op het middenveld terechtkomen", zo oordeelt de oud-trainer van PSV.

"Ze moeten eens kijken naar een DVD van , hoe het daar gaat bij de beste ploeg ter wereld. Iedereen staat goed en op momenten komen ze heel snel terug in hun positie. Dat gaat bij PSV allemaal te langzaam."

Lees beneden verder

Ihattaren lijkt in een mindere fase terecht te zijn gekomen, maar in de optiek van De Mos is dat ook weer niet heel erg vreemd. "Het is nog een kind, een jongen van zeventien. Er komt veel over hem heen en er is ook veel gebeurd in zijn privéleven met het overlijden van zijn vader en een nieuwe zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.)."

"Hij had ook een goede relatie met zijn ex-trainer (Mark van Bommel, red.), dat speelt allemaal een grote rol. Die jongen gaat het wel redden, maar hij moet eerst eens leren de basisdingen goed te doen. En ook leren voor het team te spelen. Die extra klasse komt dan vanzelf, maar het team heeft andere dingen nodig op dit moment."

Volgens De Mos was Ihattaren in veel fases onzichtbaar tegen Ajax. "Ik vroeg me af of hij er nog in stond."