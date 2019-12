Ihattaren neemt record Ronaldo over en grapt: "Er is nu een grotere speler"

Mohamed Ihattaren is sinds donderdagavond de jongste doelpuntenmaker aller tijden van PSV in Europa.

Met zijn doelpunt tegen Rosenborg BK in het Philips Stadion neemt hij het record over van Ronaldo, die met 17 jaar en 356 dagen een hattrick maakte in de met 5-4 verloren wedstrijd tegen op 13 september 1994. De goal van Ihattaren was niet genoeg voor de overwinning, want de Eindhovenaren verlaten de met een 1-1 gelijkspel.

Ihattaren was donderdag 17 jaar en 303 dagen oud toen hij op aangeven van Cody Gakpo na iets meer dan een uur spelen voor de gelijkmaker zorgde.

De aanvallende middenvelder was afgelopen zomer al twee keer trefzeker in de voorronde van de Europa League. Zowel in de thuis- als uitwedstrijd scoord ehij tegen Apollon Limassol.

Lees beneden verder

In de groepsfase van de Europa League leverde hij drie assists en pikte hij donderdag een doelpunt mee.

In gesprek met VTBL vertelt Ihattaren dat hij niet op de hoogte was van het record. Of hij weet van wie hij het record overneemt? 'Labyad', antwoord hij op een vragende manier.

Als hij te horen krijgt dat hij het record overneemt van voormalig -spits Ronaldo, zegt hij: "Er is nu een grotere speler. Nee, grapje. Mooi, ik ben er niet mee bezig en weet niet zoveel van deze statistieken. Maar het is mooi dat ik weer een record heb."