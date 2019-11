Ihattaren laat zich niet 'intimideren' en omzeilt 'verachtelijke daad'

Valentijn Driessen is opgetogen dat Mohamed Ihattaren voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal heeft gekozen.

De middenvelder van maakte zondagochtend via de officiele kanalen van de KNVB duidelijk dat hij in de toekomst graag wil uitkomen voor Oranje. Driessen is in een analyse lovend over de inzet die is getoond om Ihattaren voor Nederland te laten kiezen.

"Lof voor de trainer-coaches in Zeist die Mohamed Ihattaren al op jonge leeftijd uitnodigden voor de diverse jeugdelftallen van Oranje", begint de journalist op de site van De Telegraaf . "Zij hebben het zaadje gepland bij het toptalent uit Utrecht om te kiezen voor Nederland boven Marokko, het vaderland van zijn moeder en juist overleden vader Mustapha."

Ihattaren verklaarde zelf dat hij uiteindelijk voor Oranje koos 'omdat de bond veel voor me heeft betekend. Ik speel sinds Oranje Onder-14 voor de KNVB en heb het EK gewonnen met Oranje Onder-17'.

Driessen stelt dat dit gegeven juist het verschil maakte bij de keuze van Sergiño Dest, die uiteindelijk koos voor een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten. In het geval van Dest is het daar fout gelopen, omdat hij altijd onder de radar van Zeist bleef, aldus Driessen. "Kwam nog eens bij dat bondscoach Erwin van de Looi van zich nog een extra brevet van onvermogen opspelde door bijna triomfantelijk te verklaren dat hij Dest zo'n zestien keer had zien spelen bij Jong , maar het niet nodig vond om hem te selecteren of te bewegen voor Nederland te kiezen", stelt de journalist, die wel aangeeft dat Ihattaren nog een lange weg te gaan heeft.

"De grootste valkuil om als international voor Marokko te kiezen boven Nederland heeft hij al omzeild. Daarbij is het goed om te zien dat de Utrechter zich niet heeft laten 'intimideren' door Faouzi Lekjaa, de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond met zijn bijzonder goedkope, zelfs verachtelijke daad om zich opzichtig op te dringen bij de begrafenis van Ihattarens vader Mustapha in Marokko vorige maand", aldus Driessen.