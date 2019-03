Ihattaren kijkt naar duo op YouTube om beter te worden: "Helemaal te gek"

Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo, Donyell Malen en Michal Sadilek breken dit seizoen beetje bij beetje door bij PSV.

Mark van Bommel gunt het jeugdige viertal steeds meer speelminuten in de Eindhovense hoofdmacht. Ihattaren, Gakpo, Malen en Sadilek hadden én hebben nog altijd voetballers waar ze naar opkeken én opkijken. Ze blijven echter weg van het standaardantwoord dat ze gek zijn van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo.

Voor zowel Gakpo als Malen is Thierry Henry een voorbeeldspeler. "In de jeugd vergeleken mensen mij ook met Thierry Henry. En ineens werd hij mijn trainer", vertelt Malen maandag in het Algemeen Dagblad . "Dat was bij de Onder-18 van Arsenal. Keek ik natuurlijk tegen op, zo'n grootheid! Maar hij ging heel leuk met ons om." Gakpo ging op advies van zijn broer op Henry letten. "In de jeugd bij PSV ben ik lang klein en iel geweest. Ik wilde altijd centraal spelen én met nummer 10."



"Maar ineens ging ik als een speer groeien en verhuisde ik van het centrum naar de flank. 'Hoe je nu speelt, dat lijkt wel op hoe Henry vroeger acties maakte, je zou hem eens moeten bestuderen', zei mijn broer. En dat ben ik gaan doen." Ihattaren kijkt bewust naar beelden van Ronaldinho en Luka Modric. Eerstgenoemde is zijn voorbeeld qua technische vaardigheden. "Hoe Ronaldinho kon draaien en keren en ballen aannam in kleine ruimtes en onder druk, daar kijk ik naar op Youtube. Dat vind ik helemaal te gek." Naar Modric kijkt de talentvolle middenvelder voor de loopacties en het slimme vrijlopen. "En als middenvelder is hij een box-to-boxspeler. Ik werk er hard aan om dat ook te zijn."



Voor Sadilek is Marco Verratti zijn grote voorbeeld. Ook omdat hij nog kleiner is dan de Tsjech van 1 meter 69. "Ook hij zal vroeger ongetwijfeld hebben gehoord: 'jij haalt het niet als prof, veel te klein'. Maar Verratti speelt nu toch mooi in de internationale top, bij Paris Saint-Germain. Je moet minpunten compenseren. Om een goede inspeelpass te krijgen hoef je niet groot te zijn. En vuile meters maken en in de duels komen, dat is een kwestie van mentaliteit."