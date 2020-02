"Ighalo kan voor Manchester United een soort Cantona worden"

Manchester United versterkte zich op 'deadline day' met Odion Ighalo, tot verbazing van veel voetbalkenners en fans.

De komst van Ighalo naar Old Trafford deed de nodige wenkbrauwen fronsen, maar oud-doelman Mark Bosnich denkt dat de nieuweling best van waarde kan zijn voor de ploeg. Hij vergelijkt de situatie zelfs met de komst van Éric Cantona. "Dit was een transfer uit nood", aldus Bosnich in gesprek met Sky Sports.

"Ik begrijp dat veel mensen nu spreken van een paniekaankoop, maar ze moesten wel iets doen nu Marcus Rashford geblesseerd is. kan nog in de top vier eindigen, dus ze moesten iemand erbij halen."

De 48-jarige Australiër, die alleen in het seizoen 1999/00 veel speeltijd kreeg bij United, is benieuwd wat Ighalo kan laten zien. "Die nieuwe jongen heeft niets te verliezen. Niemand verwacht iets onvoorstelbaars van hem, maar ze hadden op zijn positie echt iemand nodig."

"Je weet maar nooit. Lang geleden haalde United een zeker Fransman (Éric Cantona, red.), waar bijna niemand echt iets van verwachtte. Maar hij stoomde de ploeg uiteindelijk klaar voor één van de beste seizoenen uit de clubgeschiedenis."

Ighalo scoorde 39 keer in 99 duels voor , waarna hij naar China vertrok. Bosnich denkt dat de 30-jarige spits een mooie versterking kan zijn in de strijd om de vierde plaats. "Ik denk dat ze dat wel kunnen halen, daar twijfel ik niet aan. Zes punten is in mijn ogen in deze fase van het seizoen niet zo veel."

Manchester United kwam zaterdag niet verder dan 0-0 tegen . De formatie van Ole Gunnar Solskjaer staat zevende met zes punten achterstand op nummer vier . Maandag 17 februari zijn The Blues de volgende tegenstanders, op Stamford Bridge.