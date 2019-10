"Iedereen zwijgt als je keerzijde van 'fantastisch' Feyenoord-Legioen hoort"

Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis nam zondag na afloop van het verloren duel tegen Fortuna Sittard (4-2) stelling tegen de supporters van Feyenoord.

De supporters scandeerden grove leuzen jegens de eigen club, tot woede van Berghuis. De vleugelspits wordt gesteund door journalist Sjoerd Mossou, die van mening is dat er te weinig kritiek is op het Legioen.

"Bij is het niet 'werken voor je geld', daar wordt er 'werken voor je kankergeld ' van gemaakt", constateert Mossou in een podcast van het Algemeen Dagblad.

"Ik vond het heel goed dat Steven Berghuis daar over sprak op RTV Rijnmond . Het is makkelijk om Berghuis af te branden, want die speelde hartstikke slecht, maar ik vond het goed dat een speler van Feyenoord daar een keer iets over zegt."

"Het lijkt iets kleins, maar er zijn veel spelers van Feyenoord die doen alsof ze het niet horen", vervolgt de journalist. "Ook veel directieleden van Feyenoord doen of ze het niet horen."

"Er wordt eigenlijk nooit stelling tegen ingenomen. Heel vaak hoor je 'wat hebben we toch een fantastisch Legioen', maar als je de keerzijde hoort, dan zwijgt iedereen. Berghuis sprak zich daarover uit en dat vond ik goed.''