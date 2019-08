"Iedereen wil van Ajax naar Real of Barça, zo gaat dat helaas niet met iedereen"

SC Heerenveen maakte donderdag de komst van Ricardo van Rhijn wereldkundig.

De 28-jarige verdediger was na zijn vertrek bij transfervrij en had verschillende opties in binnen- en buitenland. "Uiteindelijk zat daar, met name in het buitenland, niet iets tussen dat mijn gezin en mij goed paste", geeft Van Rhijn te kennen in gesprek met FOX Sports.

"Van daaruit heb ik de keuze voor gemaakt. Misschien dat de ik de afgelopen jaren een beetje ben verdwenen. Ik ben een jaartje in België geweest en heb de laatste twee seizoenen niet zoveel gespeeld als ik wilde. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik snel de tijd kan inhalen hier", vertelt de verdediger.

Hij had naar eigen zeggen behalve in Nederland en andere Europese landen ook nog verder kunnen gaan, maar zijn keuze viel uiteindelijk op de Friese club, waar hij zijn zijn handtekening zette onder een eenjarig contract.

"Ik ben fit genoeg om direct aan te sluiten bij de groep. De meeste clubs hebben al een flinke voorbereiding achter de rug, dat heb ik niet. Ik zal een korte periode nodig hebben om volledig klaar te zijn", stelt Van Rhijn, die na zijn vertrek bij een beetje van de radar verdween.

De achtvoudig international van Oranje liet de Amsterdammers in de zomer van 2016 achter zich voor , waar hij na een seizoen op huurbasis naar AZ mocht vertrekken.

Lees beneden verder

"Iedereen wil vanuit Ajax naar of . Maar zo gaat dat helaas niet met iedereen. Laat ik nou een ander voorbeeld zijn. Dit is het pad dat ik moet bewandelen. En dat ga ik met volle overgave doen", vult Van Rhijn aan in gesprek met de Leeuwarder Courant.

In twee seizoenen bij AZ kwam hij vervolgens tot 33 officiële wedstrijden. "Ik kwam bij AZ binnen in een ploeg die goed stond, met stabiele factoren centraal- en rechtsachterin", memoreert hij.

"Het was op dat moment een bewuste keuze, maar die heeft achteraf niet goed uitgepakt."