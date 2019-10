"Iedereen stormde het veld op!"- Hoe Foden van een superfan van Man City een toekomstige superster werd

De middenvelder vierde mee toen Sergio Agüero in 2012 scoorde tegen QPR en hen de titel bezorgde - nu maakt hij deel uit van de eerste ploeg.

13 mei 2012 is een datum die geen enkele fan van ooit zal vergeten.

Het winnende doelpunt van Sergio Agüero in de 94e minuut tegen Queens Park Rangers bezorgde hen de landstitel ten koste van , wat misschien wel het meest dramatische moment in de geschiedenis van de Premier League was.

Iedereen in het Etihad Stadium die dag zal dat moment voor de rest van hun leven onthouden.

Dat geldt ook voor Phil Foden, die toen slechts elf jaar oud was.

"Ik zat vlak achter het doel en zag de bal het net in gaan - ik zal het nooit vergeten: ", vertelt de City-middenvelder en levenslange fan aan Goal.

"Ik herinner me dat er geloten werd en iedereen stormde het veld op! Mijn moeder en ik besloten ook te gaan."

"Ik herinner me dat Agüero door de fans werd bedolven en bewakers om hem heen probeerden hem naar de tunnel te krijgen. Het veld was gewoon vol met mensen; je kon je niet bewegen."

"Het was fantastisch. Ik wist hoe groot het was. Ik kon aan de reactie om me heen zien hoe belangrijk het was."

"Ik denk niet dat het ooit nog zo zal gebeuren; het was een speciale herinnering."

Foden maakte toen al onderdeel uit van de opleiding van City en zijn ontwikkeling van de verschillende jeugdelftallen tot het eerste team bezorgt hem een speciale band met de club en de fans.

Het is de reden waarom de fans van City zijn naam met enthousiasme beantwoorden toen werd aangekondigd dat hij in de basis begon tegen in de vorige week dinsdag.

En daarom zegt manager Josep Guardiola dat hij de enige speler in de ploeg van het eerste team is die nooit verkocht mag worden.

De band van Foden met de club gaat inderdaad al meer dan tien jaar terug.

"De eerste wedstrijd die ik me herinner was op een avond (5 november 2007), toen ze zeiden dat ik met een speler het veld op mocht lopen."

"Ik denk dat Stephen Ireland die avond scoorde (tegen Sunderland), dus dat is mijn eerste herinnering. Ik zou ongeveer zes jaar oud zijn geweest."

Tien jaar later trainde hij met de eerste selectie.

"Het was gek", geeft hij toe. "Uiteraard was ik erg nerveus. Ik ging naar wedstrijden en keek naar deze spelers en nu was ik met hen aan het trainen."

"Het was een ongelooflijke ervaring toen ik me voor het eerst meldde. Het duurde niet lange voordat ik me vestigde, omdat de jongens het voor mij comfortabel maakten."

"Na mijn eerste wedstrijd in het Etihad voelde ik me gewoon prettiger. Je hebt alle zenuwen opgebouwd, maar dan speel je gewoon en doe je wat je altijd hebt gedaan."

Zoals veel spelers van deze nieuwe, opwindende generatie jonge Engelse voetballers, is er enthousiasme over Foden en de onverschrokken manier waarop hij voetbal speelt."

Het spelen op de straten van Stockport hielp zijn balgevoel, flair en passie voor het spel te ontwikkelen.

De tiener speelde vorig jaar nog met ontbloot bovenlijf met zijn maten op de straat in de buurt van zijn huis, maar hij moest daarmee stoppen om te voorkomen dat hij een blessure op zou lopen.

"Ik hou gewoon van straatvoetbal, dat heeft me gemaakt tot wie ik ben", vervolgt Foden.

"Ik denk dat ik er een beetje mee moet stoppen omdat er een risico op blessures is. Ik denk niet dat City al te blij zou zijn als ik geblesseerd raak bij het spelen van straatvoetbal, dus ik doe het niet meer. Ik train meer dan genoeg, zodat ik dat soort dingen niet hoef te doen."

"Ik was er vroeger als kind wel dol op. Ik denk dat ik het in de voorbereiding een beetje doe om mijn conditie op peil te houden, omdat ik er echt van geniet."

Hij geniet ook van het vertegenwoordigen van zijn land.

Het is twee jaar geleden dat Foden het WK Onder-17 won met Engeland. In de ploeg speelden ook 's Jadon Sancho, 's Callum Hudson-Odoi en Rhian Brewster van .

"Eerlijk gezegd, ze waren ongelooflijk", zegt hij. "Ik denk niet dat er een betere leeftijdsgroep was dan de onze."

"Je kunt zien aan hoeveel er een eerste team hebben bereikt; het grootste deel van dat team. Het laat gewoon zien hoe speciaal die groep was."

"We houden allemaal contact, we zijn allemaal goede vrienden en we proberen elkaar allemaal te helpen."

"Als je iemand zijn debuut ziet maken, stuur je hem een bericht."

"We zijn allemaal nog zo jong, dus het is nu moeilijk te zeggen wat we kunnen bereiken. Maar ik zou graag denken dat er in de toekomst iets groots zou kunnen gebeuren."

Voor nu ligt zijn focus op hard werken op de training en proberen indruk te maken op Guardiola.

Er zijn echter als jonge City-fans in de opleiding van de club die als geïnspireerd zijn door wat Foden al heeft bereikt - van het vieren van het titelwinnende doelpunt van Agüero tot het samenspelen met de Argentijn.

"Soms keer ik terug naar de Academy en kijk ik een beetje naar de training en zie hoe het gaat."

"Er zijn daar veel speciale talenten. Hopelijk kunnen ze doorbreken in het eerste team, net als ik. Waarom niet?"

