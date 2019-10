"Iedereen praat over de strijd tegen Van Dijk, de beste verdediger ter wereld"

Racing Genk staat woensdagavond in de poulefase van de Champions League tegenover Liverpool.

Met name voor Mbwana Ally Samatta wordt dat een bijzonder treffen. De spits uit Tanzania krijgt als directe tegenstander zeer waarschijnlijk te maken met Virgil van Dijk, die net als de spits van de Belgische kampioen mateloos populair is in het Afrikaanse land.

"Iedereen praat over de strijd tussen mij en de grote Virgil van Dijk, Ally tegen de beste verdediger ter wereld", wordt Samatta op een persmoment geciteerd door onder meer Het Laatste Nieuws . "Hij is een fantastische speler. Ze geven me allemaal tips, zeggen dat ik iets speciaals moet doen. Hem voorbij dribbelen, bijvoorbeeld. Maar het is niet Samatta tegen Van Dijk, het is Genk tegen ."

Samatta verwacht dat ongeveer vijftien miljoen mensen uit Tanzania de -wedstrijd tegen Liverpool via de televisie zullen volgen. De aanvaller is echter geen supporter van de bekerhouder in het miljardenbal. "Ik was als kind geen fan van Liverpool, maar van de aartsrivaal: ."

Samatta is een groot liefhebber van de Champions League, mede door de hymne die voorafgaand aan wedstrijden klinkt. "Ik ga niet zeggen dat ik dan kippenvel krijg, maar het is zó speciaal. Een wedstrijd zoals deze mogen spelen is als een droom, de droom van iedere jongen die voetbal kijkt op televisie."

Manager Jürgen Klopp sprak op het persmoment van Liverpool met veel respect over de aanstaande tegenstander uit België. "We moeten ze niet groter maken dan ze zijn, maar ze staan niet voor niks in de Champions League. Ze zijn kampioen van België geworden, wat niet zo makkelijk is. Ze spelen goed voetbal en kunnen ook irritant zijn, zoals tegen ", verwijst Klopp naar het 0-0 gelijkspel van Genk tegen i Partenopei van drie weken geleden.