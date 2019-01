"Iedereen had voor elkaar kunnen krijgen wat Solskjaer nu laat zien"

Manchester United heeft sinds het aantreden van Ole Gunnar Solskjaer de weg omhoog gevonden.

Onder de Noorse interim-manager wisten the Red Devils tot dusver alle wedstrijden te winnen. Paul Ince stelt dat Solskjaer goed werk levert, maar wil niet te hard van stapel lopen.

"We moeten niet te lang blijven hangen in wat Ole heeft gedaan. Laten we eerlijk zijn, het kon niet veel slechter met Manchester United toen José Mourinho vertrok. Er hingen een donkere wolk boven de club, de supporters, de staf en de spelers. Dat had invloed op de prestaties op het veld. Vervolgens kwam Ole, een vriendelijk gezicht met een kalmerende invloed. Het lijkt erop dat hij de inzet van de spelers heeft weten te vergroten, getuige de resultaten", zegt Ince in gesprek met Paddy Power .



"Manchester United is ontketend, maar dat betekent niet dat Ole ook de juiste man voor deze baan is. Ik had kunnen instappen en hetzelfde voor elkaar kunnen krijgen, evenals Steve Bruce", vervolgt de oud-middenvelder van Manchester United. "Iedereen had voor elkaar kunnen krijgen wat Solskjaer nu laat zien. Het was niet moeilijk om deze spelers vrijheid te geven en hun gemoedstoestand te verbeteren."



"Voor de komende jaren moet Manchester United een manager binnenhalen die de club kan laten concurreren met Liverpool en Manchester City", stelt hij. "Er zijn genoeg opties, Mauricio Pochettino is bijvoorbeeld iemand die dat voor elkaar kan krijgen. De club moet geen overhaaste beslissingen nemen, omdat er nu iemand zit die zes keer op rij gewonnen heeft. Je zou denken dat ze deze wedstrijden ook onder Mourinho hadden gewonnen."



"Pas als hij Manchester United naar de top vier en de finale van de Champions League loodst, moet het bestuur gaan nadenken. We moeten voorzichtig zijn en deze beslissing voorlopig nog even uitstellen. Als Pochettino beschikbaar is, moet Manchester United alles op alles zetten om hem binnen te halen. Ik denk dat hij absoluut openstaat om naar United te komen", besluit Ince.