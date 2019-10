"Iedereen denkt tegenwoordig dat Matthijs alle duels makkelijk wint"

Oranje wist zondagavond met 1-2 te winnen op bezoek bij Wit-Rusland.

Georginio Wijnaldum was met twee doelpunten de grote man in de EK-kwalificatiewedstrijd en krijgt daardoor het hoogste cijfer van De Telegraaf -rapporteur Stan Valckx. Steven Bergwijn, Donny van de Beek en Donyell Malen moeten het met de minste beoordeling doen na het treffen in Minsk.

Wijnaldum krijgt van Valckx een 7,5 na zijn optreden tegen Wit-Rusland. "Deze man heeft zoveel ervaring en inhoud. Hij staat er ook altijd en wordt nooit nerveus", meent Valckx in De Telegraaf. "Je weet dat hij zelfs in de 95e minuut nog de power heeft om te scoren. Die derde goal was hem ook gegund. Maar met zijn eerste twee doelpunten had hij al een groot aandeel in de zege. Vijf doelpunten in de laatste zes kwalificatie-interlands. Zulke getallen halen de meeste spitsen niet eens..."

Valckx constateert dat Van de Beek 'hard gewerkt' heeft. "Hij heeft kracht, loopacties, alleen was daarvoor veel te weinig ruimte. Eén kansje kreeg hij, maar verder was hij onopvallend. Dat kwam niet alleen door hem. Het tempo was te laag", constateert de oud-international. De middenvelder van krijgt, evenals Malen en Bergwijn, een 5,5 van Valckx. Hij zag dat er weinig ruimte was voor de loopacties van de aanvallers van .

"Een beetje vlak. Zo moet je zijn optreden omschrijven. Omdat Veltman op de rechtsbuitenpositie kwam, ging hij steeds naar binnen", analyseert Valckx het spel van Bergwijn. Hij stelt dat het verhaal voor Malen praktisch hetzelfde is. "Omdat er geen ruimte was voor loopacties, kwam hij vaak in de bal. Het valt ook niet mee om Memphis Depay te vervangen. Die werd ook een beetje gemist. In de slotfase heeft hij altijd een actie of een assist."

Valckx zag tevens dat Matthijs de Ligt het lastig had. "Iedereen denkt tegenwoordig dat Matthijs alle duels makkelijk wint. Maar nu is er een fase dat hij het drie of vier keer wat lastiger heeft. Hij moest een aantal duels een tegen een uitvechten. Zulke duels móet je dan winnen. Dat lukte hem uiteindelijk wel, maar het ging heel moeizaam. Aan de bal was hij ook iets minder", aldus Valckx, die de verdediger van wel een krappe voldoende geeft.

Frenkie de Jong krijgt een 6,5 voor zijn spel in Minsk. "Als je zo vaak briljante dingen laat zien, verwacht de gemiddelde voetbalfan dat hij elke wedstrijd wordt verwend met mooie dingen van Frenkie. Zo werkt het niet en dat hoeft ook niet. Tegen dit soort tegenstanders moet je discipline tonen en geduldig zijn."