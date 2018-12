"Iedere speler zou voor Real willen spelen, dus het is lastig als ze bellen"

De afgelopen maanden werd Eden Hazard meer dan eens in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Michael Essien, die voor zowel Chelsea als de Koninklijke speelde, snapt dat het voor de Belgische vleugelaanvaller moeilijk is om een aanbieding uit Madrid te weerstaan. Toch heeft de middenvelder goede hoop dat Hazard bij Chelsea blijft.

"Hazard is een van de beste spelers ter wereld. Over de interesse van Real Madrid lees ik alleen maar dingen in de media. Maar iedere speler zou voor Real willen spelen, dus het is lastig als ze bellen. Hazard is gelukkig bij Chelsea en ik hoop dat ze hem kan behouden", zegt Essien in gesprek met de Daily Express . De Ghanees, die momenteel zonder club zit na zijn vertrek bij het Indonesische Persib Bandung, speelde zeven jaar in het shirt van Chelsea.



Overigens worden ook Danny Drinkwater, Victor Moses en Andreas Christensen de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea. "Iedereen wil aan spelen toekomen. Chelsea is wat dat betreft geen gemakkelijke plek, er is heel veel concurrentie. Het kan frustrerend zijn als je niet aan spelen toekomt, waardoor je wil vertrekken. Het is aan hen, maar ze moeten hard blijven werken en dan krijg je vanzelf een kans."



Voor Chelsea staat op Boxing Day de uitwedstrijd tegen Watford op het programma. De formatie van manager Maurizio Sarri is na 18 wedstrijden de nummer vier van de Premier League, met 37 punten. Daarmee hebben the Blues momenteel elf punten minder dan koploper Liverpool.