Idrissi over wereldgoal: "Ik dacht: laten we het gewoon doen"

Oussama Idrissi maakte zondag een van de meest curieuze doelpunten dit seizoen in de Eredivisie en bezorgde zijn ploeg daarmee de zege.

De aanvaller van AZ krulde de bal in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen vanuit een hoekschop binnen en bepaalde daarmee de eindstand (2-0). Idrissi geeft toe dat hij pas op het laatste moment de beslissing nam om het Friese doel in één keer onder vuur te nemen.

De AZ’er hield rekening met de positie van Warner Hahn. "Ik wilde een korte corner nemen, maar toen zag ik dat de keeper ver voor zijn doel stond. Ineens dacht ik: laten we het doen. Die bal vliegt er mooi in", vertelt Idrissi na afloop in gesprek met NH . "Het is onbeschrijflijk natuurlijk. Zo'n doelpunt ga ik nooit meer maken. Het was voor iedereen een bijzonder moment om mee te maken. Iets onverwachts."



Idrissi verraste met zijn huzarenstukje niet alleen Wahn. "Ik heb het helemaal niet gezien", lacht zijn trainer John van den Brom. "Je zag ook mijn reactie: waarom juichen we, wat is er, hoe kan dat? Curieus, geweldig. Ik denk dat deze goal de hele wereld over gaat. Het gebeurt niet vaak op dit niveau. Mooi dat Oussama er oog voor heeft, bizar."



Idrissi gooide de wedstrijd met zijn doelpunt twaalf minuten voor tijd in het slot, nadat een eigen treffer van Sherel Floranus de score had geopend. AZ heeft na 19 speelrondes 31 punten en is door de overwinning opgeklommen naar een vierde plaats in de Eredivisie; achtervolger Vitesse heeft 29 punten.